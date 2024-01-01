Захисники ліквідували за добу ще 980 окупантів
Сьогодні, 10:58
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже 521830 вояк.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 521830 (+980) осіб,
- танків ‒ 7911 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,
- артилерійських систем – 13736 (+46) од,
- РСЗВ – 1099 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 844 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19),
- крилаті ракети ‒ 2280 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 2290 (+2).
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За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 521830 (+980) осіб,
- танків ‒ 7911 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,
- артилерійських систем – 13736 (+46) од,
- РСЗВ – 1099 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 844 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19),
- крилаті ракети ‒ 2280 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 2290 (+2).
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