Захисники ліквідували за добу ще 980 окупантів





За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 521830 (+980) осіб,



- танків ‒ 7911 (+9) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,



- артилерійських систем – 13736 (+46) од,



- РСЗВ – 1099 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 844 (+2) од,



- літаків – 359 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19),



- крилаті ракети ‒ 2280 (+2),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,



- спеціальна техніка ‒ 2290 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже 521830 вояк.За даними Генштабу,- особового складу ‒ близько 521830 (+980) осіб,- танків ‒ 7911 (+9) од,- бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,- артилерійських систем – 13736 (+46) од,- РСЗВ – 1099 (+0) од,- засоби ППО ‒ 844 (+2) од,- літаків – 359 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19),- крилаті ракети ‒ 2280 (+2),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,- спеціальна техніка ‒ 2290 (+2).

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