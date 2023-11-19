У Луцьку діє фотовиставка, присвячена білоруським добровольцям





Раніше виставка експонувалася в інших містах України та за кордоном, розповів Олексій Францкевич.



У центральному корпусі Волинського національного університету імені Лесі Українки представлено 26 портретів білоруських добровольців. Зі слів Олексія Францкевича, задля безпеки родин в експозиції є не всі загиблі білоруські добровольці.



Загалом під час російсько-української війни загинуло понад 60 бійців з Білорусі.



"Білоруси – це друга, за кількістю нація, після українців у світі, яка в лавах ЗСУ, тут в Україні бореться поруч з українцями проти російських окупантів. Ми зіткнулися з тим, що, на жаль, інформацію про всіх загиблих, ніхто не збирав і не знає. Я хотів би звернутися до всіх, хто володіє інформацією, надайте її нам. — зазначив Олексій Францкевич.



Один із тих, чиє зображення потрапило в експозицію — Павло Суслов. Як розповіла Суспільному його дружина Ольга, він загинув 15 травня 2022 року на Миколаївщині від осколка російської міни.



"Як командир групи, він мав іти в ядрі, але пішов перший, — говорить дружина. — Коли Паша загинув, нашій донці було півтора року. Вона завжди питає, де тато, коли тато прийде? Ми їй пояснюємо, чого він загинув, що його вбила Росія".



Ольга також розповіла, що познайомилася із Павлом, коли служила за контактом у 14 механізованій бригаді, була кулеметницею: "Мій чоловік був справжній, сильний без перебільшення, сталевий легендарний воїн. Я обов’язково знову візьму кулемет, і буду продовжувати справу чоловіка, наразі його справу продовжує мама, яка приїхала з Білорусі на похорон сина і стала до лав Збройних Сил".



Фотовиставка "З Україною в серці" у Луцьку триватиме два тижні. Побачити експозицію можна безплатно, вхід — вільний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відбулася фотовиставка "З Україною в серці", присвячена білоруським добровольцям, які віддали життя за Україну під час російсько-української війни.Раніше виставка експонувалася в інших містах України та за кордоном, розповів Суспільному керівник благодійного фонду "Вільна Білорусь"У центральному корпусі Волинського національного університету імені Лесі Українки представлено 26 портретів білоруських добровольців. Зі слів Олексія Францкевича, задля безпеки родин в експозиції є не всі загиблі білоруські добровольці.Загалом під час російсько-української війни загинуло понад 60 бійців з Білорусі."Білоруси – це друга, за кількістю нація, після українців у світі, яка в лавах ЗСУ, тут в Україні бореться поруч з українцями проти російських окупантів. Ми зіткнулися з тим, що, на жаль, інформацію про всіх загиблих, ніхто не збирав і не знає. Я хотів би звернутися до всіх, хто володіє інформацією, надайте її нам. — зазначив Олексій Францкевич.Один із тих, чиє зображення потрапило в експозицію —. Як розповіла Суспільному його дружина, він загинув 15 травня 2022 року на Миколаївщині від осколка російської міни."Як командир групи, він мав іти в ядрі, але пішов перший, — говорить дружина. — Коли Паша загинув, нашій донці було півтора року. Вона завжди питає, де тато, коли тато прийде? Ми їй пояснюємо, чого він загинув, що його вбила Росія".Ольга також розповіла, що познайомилася із Павлом, коли служила за контактом у 14 механізованій бригаді, була кулеметницею: "Мій чоловік був справжній, сильний без перебільшення, сталевий легендарний воїн. Я обов’язково знову візьму кулемет, і буду продовжувати справу чоловіка, наразі його справу продовжує мама, яка приїхала з Білорусі на похорон сина і стала до лав Збройних Сил".Фотовиставка "З Україною в серці" у Луцьку триватиме два тижні. Побачити експозицію можна безплатно, вхід — вільний.

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