Все, що вам потрібно знати про новий iPad Pro 11 перед покупкою





Дизайн і дисплей

У новому поколінні iPad Pro 11, який ви можете придбати за вигідною ціною за посиланням



OLED технологія. Завдяки їй пікселі самостійно виробляють колір і світло, тому їм не потрібне додаткове підсвічування. Це забезпечує контроль за контрастністю і високу точність відтворення кольорів. Роздільна здатність становить 2388 x 1668 пікселів, що гарантує виняткову чіткість зображення.

ProMotion Технологія. Дозволяє динамічно змінювати частоту оновлення дисплею до 120 Гц, що робить графічні зображення і перегляд відео надзвичайно плавними.

True Tone технологія. Адаптує колір дисплея під освітлення навколишнього середовища, забезпечуючи комфорт для очей при тривалому використанні.

Процесор і продуктивність

iPad Pro 11 оснащений потужним чіпом M4, який забезпечує вражаючу швидкість і ефективність. Це означає, що ви можете легко запускати вимогливі застосунки, редагувати відео в 4K або працювати з великими файлами без затримок.



Планшет гарантує до 10 годин роботи від одного заряду, що, спираючись на наш досвід, робить його ідеальним для подорожей та тривалих робочих сесій. Також пристрій підтримує Wi-Fi 6 і опційний 5G для швидкісного інтернет-з'єднання.



Камера та аудіо

У моделі iPad Pro 11 2024 року встановлена камера на 12 мегапікселів, що дозволяє знімати відео у форматі 4К ProRes з високою деталізацією. Вбудовані чотири мікрофони студійної якості гарантують кришталево чисте звучання, що чудово відтворює голоси та інші звуки навколо.



Додатково, інтеграція LiDAR сканера значно покращує функції доповненої реальності. А інноваційний адаптивний спалах True Tone оптимізує процес сканування документів, автоматично комбінуючи декілька знімків для уникнення тіней за допомогою штучного інтелекту.



Аксесуари

iPad Pro 11 може бути доповнений низкою корисних аксесуарів, які розширюють його функціональність:



Apple Pencil: оптимізований для надзвичайної точності і відгуку, ідеальний для художників і дизайнерів;

Magic Keyboard: перетворює ваш планшет на портативний комп'ютер з повноцінною клавіатурою, трекпадом та додатковими портами для підключення;

чохол Smart Folio: надає захист для вашого iPad та має функцію автоматичного пробудження/сну при відкритті та закритті кришки.

iPad Pro 11 — це високотехнологічний інструмент, який може виконувати роль як планшета, так і ноутбука. Новинка є втіленням досконалості завдяки своєму яскравому дисплею, потужному чіпсету серії M, надійному з'єднанню інтернету та широкому вибору аксесуарів. І усе це в компактному та стильному дизайні!



Ґрунтуючись на наших спостереженнях, він ідеально підійде для професіоналів, студентів та креативних осіб, які шукають потужний пристрій для роботи та розваг.



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