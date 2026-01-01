Військовий та волонтер із Луцька на замовлення росіян палили релейні шафи





За даними слідства, одного з них завербувала РФ для підпалів релейних шаф за грошову винагороду, яка склала 350 доларів, - повідомляє



Ці дії обидва чоловіки вчинили двічі у грудні 2024 року в стані ейфорії від наркотиків, сказано у вироку Рожищенського районного суду.



Епізод №1: підпал залізничної релейної шафи 25 в Луцьку на Ківерцівській

Як сказано у вироку, один із чоловіків, військовий-доброволець, у месенджері «Telegram» погодився на пропозицію невідомого, ймовірно працівника ФСБ РФ, підпалювати об'єкти інфраструктури за криптовалюту. За вказівкою куратора він мав фотографувати об'єкт через додаток «Time Mark» для погодження, знімати підпал на відео і надсилати запис.



Перший підпал він вчинив уночі 25 грудня 2024-го поблизу станції Промислова на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Чоловік облив залізничну релейну шафу розчинником для фарб, підпалив запальничкою, зафіксував це на телефон і надіслав відеозапис замовнику, за що отримав на криптогаманець 150 USDT.



Епізод №2: підпал залізничної релейної шафи в селі Клепачів Луцького району

Слідчі встановили, що наступне завдання чоловік отримав від куратора 28 грудня 2024 року. Цього разу військовий вирішив залучити знайомого, оскільки йому був потрібен автомобіль, щоб доїхати до об'єкта, та спільник для підстраховки.



Його знайомий — власник автомийки, який також займався волонтерством для ЗСУ, виготовляв і передавав буржуйки, ремонтував авто військових. Він написав своєму давньому другу з пропозицією підзаробити 100 доларів. У вироку суду зазначили, що обидва лучанина на той момент перебували в стані наркотичного сп'яніння.



Місце для підпалу обрали через Google Maps, і ввечері 28 грудня на автомобілі Mercedes-Benz ML 320, яким користувався підприємець, хоча мав чинну заборону суду їздити за кермом на 5 років, вирушили в село Клепачів.



Попередньо узгодивши релейну шафу з куратором, військовий облив її розчинником і підпалив, а інший знімав увесь процес із салону авто на телефон і стежив за обстановкою навколо. Після відправлення відеозаписів невідомий переказав 200 USDT (понад 8,2 тисячі гривень за тодішнім курсом), половину з яких військовий перевів своєму знайомому волонтеру.



Як розслідували справу та що з'ясували у суді

У момент другого підпалу чоловіків помітив місцевий житель, який чекав у машині неподалік: спершу він подумав, що це залізничники ремонтують шафу, а коли вона спалахнула — почав кричати і побіг гасити вогонь. Саме наближення авто й крики зафіксувалися на відео з телефону спільника, який під час підпалу чатував у машині та попереджав товариша.



Товариш військового на суді намагався довести, що мав проукраїнську позицію і не хотів шкодити державі. З його показів, про справжню мету поїздки дізнався лише тоді, коли вони разом під'їжджали до залізничного переїзду.



Затримали обох чоловіків на АЗС у Луцьку після повернення з Клепачева та отримання оплати за другий епізод підпалу.



Самі обвинувачені визнали провину і розкаялися, але намагалися уникнути кваліфікації дій як диверсії. Основний фігурант, який служив у ЗСУ, восени 2023 року залишив військову частину, був відзначений нагрудним знаком «Золотий Хрест». Пояснив вчинок скрутним фінансовим становищем і потребою утримувати дитину.



За версією першого обвинуваченого, куратор наказував використовувати бензин, проте він навмисно обрав розчинник для фарб, щоб був «яскравий спалах», але шафа швидко згасла і не зазнала серйозних пошкоджень. Свого товариша переконав, що таким чином «обмануть росіян» і нічого поганого не станеться.



Його товариш, який раніше займався волонтерством і допомагав військовим, на суді заперечував попередню змову. Під час судового засідання він задонатив 50 тисяч гривень на потреби однієї з військових частин.



Попри це суд попередні пояснення відхилив: камери в гаражі зафіксували, що чоловіки не брали жодних будівельних інструментів, а одразу взяли пляшку з розчинником.



Обидва жителі Луцька мали діагностовані розлади та залежності: перший страждав на посткомоційний розлад, обтяжений зловживанням психоактивними речовинами, та виявляв ознаки алкогольної залежності, а другий страждав на поєднану залежність від алкоголю і психостимуляторів. Свої дії, за даними слідства, вони усвідомлювали.



Яке покарання призначив суд за вчинення диверсії на замовлення РФ



Суд дослідив показання обох обвинувачених і свідчення очевидців, працівників залізниці, знайомих, родича та понятих, три слідчі експерименти на місцях подій, а також речові докази — мобільні телефони з листуванням, відеофіксацією та криптотранзакціями, записи камер спостереження, пляшки зі слідами розчинника, запальнички, чеки й висновки експертиз.



Суддя визнав двох жителів Луцька винними: військовий отримав 5 років позбавлення волі, підприємець-волонтер відбуватиме за ґратами 4 роки. В обидвох суд конфіскував усе належне їм майно на праві власності.



Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Рожищенський районний суд Волинської області. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє жителів Луцька, військовий і волонтер-підприємець, відбуватимуть покарання за ґратами за вчиненння диверсії і злочину проти основ нацбезпеки.За даними слідства, одного з них завербувала РФ для підпалів релейних шаф за грошову винагороду, яка склала 350 доларів, - повідомляє "Суспільне" Ці дії обидва чоловіки вчинили двічі у грудні 2024 року в стані ейфорії від наркотиків, сказано у вироку Рожищенського районного суду.Як сказано у вироку, один із чоловіків, військовий-доброволець, у месенджері «Telegram» погодився на пропозицію невідомого, ймовірно працівника ФСБ РФ, підпалювати об'єкти інфраструктури за криптовалюту. За вказівкою куратора він мав фотографувати об'єкт через додаток «Time Mark» для погодження, знімати підпал на відео і надсилати запис.Перший підпал він вчинив уночі 25 грудня 2024-го поблизу станції Промислова на вулиці Ківерцівській у Луцьку. Чоловік облив залізничну релейну шафу розчинником для фарб, підпалив запальничкою, зафіксував це на телефон і надіслав відеозапис замовнику, за що отримав на криптогаманець 150 USDT.Слідчі встановили, що наступне завдання чоловік отримав від куратора 28 грудня 2024 року. Цього разу військовий вирішив залучити знайомого, оскільки йому був потрібен автомобіль, щоб доїхати до об'єкта, та спільник для підстраховки.Його знайомий — власник автомийки, який також займався волонтерством для ЗСУ, виготовляв і передавав буржуйки, ремонтував авто військових. Він написав своєму давньому другу з пропозицією підзаробити 100 доларів. У вироку суду зазначили, що обидва лучанина на той момент перебували в стані наркотичного сп'яніння.Місце для підпалу обрали через Google Maps, і ввечері 28 грудня на автомобілі Mercedes-Benz ML 320, яким користувався підприємець, хоча мав чинну заборону суду їздити за кермом на 5 років, вирушили в село Клепачів.Попередньо узгодивши релейну шафу з куратором, військовий облив її розчинником і підпалив, а інший знімав увесь процес із салону авто на телефон і стежив за обстановкою навколо. Після відправлення відеозаписів невідомий переказав 200 USDT (понад 8,2 тисячі гривень за тодішнім курсом), половину з яких військовий перевів своєму знайомому волонтеру.У момент другого підпалу чоловіків помітив місцевий житель, який чекав у машині неподалік: спершу він подумав, що це залізничники ремонтують шафу, а коли вона спалахнула — почав кричати і побіг гасити вогонь. Саме наближення авто й крики зафіксувалися на відео з телефону спільника, який під час підпалу чатував у машині та попереджав товариша.Товариш військового на суді намагався довести, що мав проукраїнську позицію і не хотів шкодити державі. З його показів, про справжню мету поїздки дізнався лише тоді, коли вони разом під'їжджали до залізничного переїзду.Затримали обох чоловіків на АЗС у Луцьку після повернення з Клепачева та отримання оплати за другий епізод підпалу.Самі обвинувачені визнали провину і розкаялися, але намагалися уникнути кваліфікації дій як диверсії. Основний фігурант, який служив у ЗСУ, восени 2023 року залишив військову частину, був відзначений нагрудним знаком «Золотий Хрест». Пояснив вчинок скрутним фінансовим становищем і потребою утримувати дитину.За версією першого обвинуваченого, куратор наказував використовувати бензин, проте він навмисно обрав розчинник для фарб, щоб був «яскравий спалах», але шафа швидко згасла і не зазнала серйозних пошкоджень. Свого товариша переконав, що таким чином «обмануть росіян» і нічого поганого не станеться.Його товариш, який раніше займався волонтерством і допомагав військовим, на суді заперечував попередню змову. Під час судового засідання він задонатив 50 тисяч гривень на потреби однієї з військових частин.Попри це суд попередні пояснення відхилив: камери в гаражі зафіксували, що чоловіки не брали жодних будівельних інструментів, а одразу взяли пляшку з розчинником.Обидва жителі Луцька мали діагностовані розлади та залежності: перший страждав на посткомоційний розлад, обтяжений зловживанням психоактивними речовинами, та виявляв ознаки алкогольної залежності, а другий страждав на поєднану залежність від алкоголю і психостимуляторів. Свої дії, за даними слідства, вони усвідомлювали.Суд дослідив показання обох обвинувачених і свідчення очевидців, працівників залізниці, знайомих, родича та понятих, три слідчі експерименти на місцях подій, а також речові докази — мобільні телефони з листуванням, відеофіксацією та криптотранзакціями, записи камер спостереження, пляшки зі слідами розчинника, запальнички, чеки й висновки експертиз.Суддя визнав двох жителів Луцька винними: військовий отримав 5 років позбавлення волі, підприємець-волонтер відбуватиме за ґратами 4 роки. В обидвох суд конфіскував усе належне їм майно на праві власності.Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Рожищенський районний суд Волинської області. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

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