Контрабанда ліків: на Волині судитимуть жінку за ввезення заборонених препаратів
Сьогодні, 18:06
Направили до суду обвинувальний акт щодо 41-річної жительки Київської області за фактами контрабанди, а також незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту таблеток із вмістом прекурсорів.
Про це повідомили у прокуратурі.
Встановлено, що жінка налагодила канал контрабандного переміщення через митний кордон України з Арабської Республіки Єгипет та Республіки Болгарія прихованих в особистих речах та у коробках із цукерками таблеток, які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин.
Усього упродовж січня-квітня 2026 року в такий спосіб на територію нашої країни було ввезено понад 1,6 кг заборонених ліків.
У подальшому жінка зберігала їх вдома та пересилала клієнтам по всій Україні, в тому числі на Волинь.
Обвинувачена перебуває під домашнім арештом.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у прокуратурі.
Встановлено, що жінка налагодила канал контрабандного переміщення через митний кордон України з Арабської Республіки Єгипет та Республіки Болгарія прихованих в особистих речах та у коробках із цукерками таблеток, які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин.
Усього упродовж січня-квітня 2026 року в такий спосіб на територію нашої країни було ввезено понад 1,6 кг заборонених ліків.
У подальшому жінка зберігала їх вдома та пересилала клієнтам по всій Україні, в тому числі на Волинь.
Обвинувачена перебуває під домашнім арештом.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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