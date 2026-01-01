Направили до суду обвинувальний акт щодо 41-річної жительки Київської області за фактами контрабанди, а також незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту таблеток із вмістом прекурсорів.Про це повідомили у прокуратурі.Встановлено, що жінка налагодила канал контрабандного переміщення через митний кордон України з Арабської Республіки Єгипет та Республіки Болгарія прихованих в особистих речах та у коробках із цукерками таблеток, які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин.Усього упродовж січня-квітня 2026 року в такий спосіб на територію нашої країни було ввезено понад 1,6 кг заборонених ліків.У подальшому жінка зберігала їх вдома та пересилала клієнтам по всій Україні, в тому числі на Волинь.Обвинувачена перебуває під домашнім арештом.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.