Потужність – до 200 тонн: як на Волині працює релоковане підприємство з переробки пляшок

Андрій Михайлов. Чоловік мав сортувальні лінії у Запоріжжі та Маріуполі. Після повномасштабного вторгнення росіян перевезли підприємство до Нововолинська.



Як розповів



На сортувальній лінії, яка працює вже другий тиждень, готові переробляти до 200 тонн ПЕТ-пляшок на місяць, – каже підприємець.



"Ми беремо пластик, який мав би йти на сміття, його переробляємо. Можна зробити з нього повторно пляшку або неткане волокно, футболку або пакувальну стрічку. Ми виробляємо сировину для інших підприємств, даємо інше життя пляшкам", – зазначив Андрій Михайлов.



Сировину везуть з інших регіонів: Тернопільщини, Вінниччини, Київщини. Пресовані ПЕТ-пляшки відвантажують і перевозять на сортувальну лінію. Зараз на переробці працює п'ятеро робітників, двоє з яких, каже підприємець, переїхали на Волинь разом із підприємством.



Освоює роботу на різних процесах робітник Максим Чумак. Говорить: нині в місті знайти роботу непросто. тож коли почув про вакансію – відразу влаштувався.



"Місяць я тут працюю. Переробка пластика: пляшки йдуть, потім вимивається через ванну, потім йде вдруге і вже в сушку. Далі на готове йдуть пляшки подроблені. Мене потрохи ставлять всюди, щоб розуміти процеси", – додав працівник.



Для збору поліетиленових пляшок у Нововолинську встановили сотню контейнерів. Пляшки нині возять на Львівщину, однак розглядають можливість відвозити ПЕТ-відходи до релокованого підприємства, – говорить керівник виробничого управління комунального господарства Нововолинська Олег Голян.



З його слів, до сортування та пресування пластикових відходів комунальники будуть готові з вересня.



"В нас більше 40 тисяч населення, і не такий великий вихлоп ПЕТ-пляшки – приблизно 5-6 тонн на місяць. Ми вирахуємо економічну складову, але ціна, яку дає дане підприємство, нас зацікавила", – додав Олег Голян.



Виробництво із зони бойових дій на Волинь з 24 лютого перевезли 11 підприємств, – розповів заступник начальника управління економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації Андрій Ткачук. Ще 17 – у процесі релокації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бізнес із переробки пластикових пляшок перевіз на Волинь зі сходу України підприємець. Чоловік мав сортувальні лінії у Запоріжжі та Маріуполі. Після повномасштабного вторгнення росіян перевезли підприємство до Нововолинська.Як розповів Суспільному підприємець, для того, щоб почати роботу на новому місці, знадобилося чотири місяці. Доля двох ліній та виробничих будівель у Маріуполі наразі невідома. Зі слів Андрія Михайлова, ймовірно, їх уже не існує.На сортувальній лінії, яка працює вже другий тиждень, готові переробляти до 200 тонн ПЕТ-пляшок на місяць, – каже підприємець."Ми беремо пластик, який мав би йти на сміття, його переробляємо. Можна зробити з нього повторно пляшку або неткане волокно, футболку або пакувальну стрічку. Ми виробляємо сировину для інших підприємств, даємо інше життя пляшкам", – зазначив Андрій Михайлов.Сировину везуть з інших регіонів: Тернопільщини, Вінниччини, Київщини. Пресовані ПЕТ-пляшки відвантажують і перевозять на сортувальну лінію. Зараз на переробці працює п'ятеро робітників, двоє з яких, каже підприємець, переїхали на Волинь разом із підприємством.Освоює роботу на різних процесах робітник. Говорить: нині в місті знайти роботу непросто. тож коли почув про вакансію – відразу влаштувався."Місяць я тут працюю. Переробка пластика: пляшки йдуть, потім вимивається через ванну, потім йде вдруге і вже в сушку. Далі на готове йдуть пляшки подроблені. Мене потрохи ставлять всюди, щоб розуміти процеси", – додав працівник.Для збору поліетиленових пляшок у Нововолинську встановили сотню контейнерів. Пляшки нині возять на Львівщину, однак розглядають можливість відвозити ПЕТ-відходи до релокованого підприємства, – говорить керівник виробничого управління комунального господарства НововолинськаЗ його слів, до сортування та пресування пластикових відходів комунальники будуть готові з вересня."В нас більше 40 тисяч населення, і не такий великий вихлоп ПЕТ-пляшки – приблизно 5-6 тонн на місяць. Ми вирахуємо економічну складову, але ціна, яку дає дане підприємство, нас зацікавила", – додав Олег Голян.Виробництво із зони бойових дій на Волинь з 24 лютого перевезли 11 підприємств, – розповів заступник начальника управління економічного розвитку і торгівлі обласної військової адміністрації Андрій Ткачук. Ще 17 – у процесі релокації.

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