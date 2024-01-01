На Волині за кермом у комендантську годину зловили п’яного чоловіка без прав

Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 13 фактів керування транспортними засобами водіями зПро це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.Зокрема у Луцьку інспектори зупинили авто Opel Astra, який перевищив встановлене обмеження швидкості руху в населеному пункті. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0,26 проміле.Ще одного нетверезого 30-річного керманича зупинили ТОРівці у Луцьку. Він рухався автомобілем Dacia SuperNova. Під час спілкування у керманича виявили ознаки сп’яніння. Результат —1, 68 проміле.У Ковелі екіпаж патрульних зупинили авто марки Citroen C5, який рухався в дію комендантської години. Під час перевірки документів, патрульні з’ясували, що чоловік не має права керувати таким транспортним засобом. В ході спілкування у нього помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1, 05 проміле.