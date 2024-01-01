На Волині за кермом у комендантську годину зловили п’яного чоловіка без прав

На Волині за кермом у комендантську годину зловили п’яного чоловіка без прав
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 13 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волині.

Зокрема у Луцьку інспектори зупинили авто Opel Astra, який перевищив встановлене обмеження швидкості руху в населеному пункті. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0,26 проміле.

Ще одного нетверезого 30-річного керманича зупинили ТОРівці у Луцьку. Він рухався автомобілем Dacia SuperNova. Під час спілкування у керманича виявили ознаки сп’яніння. Результат —1, 68 проміле.

У Ковелі екіпаж патрульних зупинили авто марки Citroen C5, який рухався в дію комендантської години. Під час перевірки документів, патрульні з’ясували, що чоловік не має права керувати таким транспортним засобом. В ході спілкування у нього помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1, 05 проміле.
На Волині за кермом у комендантську годину зловили п’яного чоловіка без прав

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Євро-2024: Україна програла румунам 0:3
Сьогодні, 18:02
На Волині виявили контрабанду сигарет, сховану у залізній руді
Сьогодні, 17:35
На Волині за кермом у комендантську годину зловили п’яного чоловіка без прав
Сьогодні, 17:13
На Волині змінили графіки відключення світла на сьогодні
Сьогодні, 17:04
На Донецькому напрямку обірвалося життя Воїна Миколи Генелюка з Луцького району
Сьогодні, 16:51
Схожі новини
П’яного водія у Луцьку «здала» технічна несправність авто П’яного водія у Луцьку «здала» технічна несправність авто
13 червень, 15:30
На Волині патрульні зловили чоловіка з фальшивими документами На Волині патрульні зловили чоловіка з фальшивими документами
12 червень, 17:09
Патрульні зловили 7 п’яних «шумахерів» на Волині Патрульні зловили 7 п’яних «шумахерів» на Волині
10 червень, 17:24
П’яний водій на Волині вляпався у кримінал за спробу відкупитися від патрульних П’яний водій на Волині вляпався у кримінал за спробу відкупитися від патрульних
06 червень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Євро-2024: Україна програла румунам 0:3
Сьогодні, 18:02
 0
На Волині виявили контрабанду сигарет, сховану у залізній руді
Сьогодні, 17:35
 0
На Волині за кермом у комендантську годину зловили п’яного чоловіка без прав
Сьогодні, 17:13
 0
На Волині змінили графіки відключення світла на сьогодні
Сьогодні, 17:04
 0
На Донецькому напрямку обірвалося життя Воїна Миколи Генелюка з Луцького району
Сьогодні, 16:51
 0
Медіа
відео
1/8