На Донецькому напрямку обірвалося життя Воїна Миколи Генелюка з Луцького району

Микола Генелюк з села Воротнів Підгайцівської громади Луцького району.



Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.



16 червня 2024 від ворожого вогню окупанта обірвалося життя заступника командира бойової машини навідника-оператора Миколи Генелюка. Мужній воїн стримував просування противника на Донецькому напрямку.



«Висловлюємо щирі слова співчуття родині загиблого захисника України. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!» - зазначили у сільраді.







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