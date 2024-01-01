На Донецькому напрямку обірвалося життя Воїна Миколи Генелюка з Луцького району

На Донецькому напрямку обірвалося життя Воїна Миколи Генелюка з Луцького району
На Донецькому напрямку загинув Герой Микола Генелюк з села Воротнів Підгайцівської громади Луцького району.

Про це у фейсбуці повідомила Підгайцівська сільрада.

16 червня 2024 від ворожого вогню окупанта обірвалося життя заступника командира бойової машини навідника-оператора Миколи Генелюка. Мужній воїн стримував просування противника на Донецькому напрямку.

«Висловлюємо щирі слова співчуття родині загиблого захисника України. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!» - зазначили у сільраді.

На Донецькому напрямку обірвалося життя Воїна Миколи Генелюка з Луцького району


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Теги: загиблі, війна
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