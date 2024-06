Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Від 14 червня до 14 липня відбудеться фінальна частина Євро-2024 з футболу. Матчі континентальної першості приймають десять міст Німеччини.Участь у турнірі беруть 24 європейські національні команди, серед яких і збірна України, передає ТСН Матчі чемпіонату Європи грають на 10 стадіонах у 10 німецьких містах: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен і Штутгарт.Збірна України на Євро-2024 виступає у групі E, де її суперниками стануть команди Бельгії, Словаччини та Румунії.До 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.Євро-2024: розклад і результати всіх матчівГруповий етапПерший турП'ятниця, 14 червня22:00. Група A. Німеччина – Шотландія – 5:1Субота, 15 червня16:00. Група A. Угорщина – Швейцарія – 1:319:00. Група B. Іспанія – Хорватія – 3:022:00. Група B. Італія – Албанія – 2:1Неділя, 16 червня16:00. Група D. Польща – Нідерланди – 1:219:00. Група C. Словенія – Данія22:00. Група C. Сербія – АнгліяПонеділок, 17 червня16:00. Група E. Румунія – Україна19:00. Група E. Бельгія – Словаччина22:00. Група D. Австрія – ФранціяВівторок, 18 червня19:00. Група F. Туреччина – Грузія22:00. Група F. Португалія – ЧехіяДругий турСереда, 19 червня16:00. Група B. Хорватія – Албанія19:00. Група A. Німеччина – Угорщина22:00. Група A. Шотландія – ШвейцаріяЧетвер, 20 червня16:00. Група C. Словенія – Сербія19:00. Група C. Данія – Англія22:00. Група B. Іспанія – ІталіяП'ятниця, 21 червня16:00. Група E. Словаччина – Україна19:00. Група D. Польща – Австрія22:00. Група D. Нідерланди – ФранціяСубота, 22 червня16:00. Група F. Грузія – Чехія19:00. Група F. Туреччина – Португалія22:00. Група E. Бельгія – РумуніяТретій турНеділя, 23 червня22:00. Група A. Швейцарія – Німеччина22:00. Група A. Шотландія – УгорщинаПонеділок, 24 червня22:00. Група B. Албанія – Іспанія22:00. Група B. Хорватія – ІталіяВівторок, 25 червня19:00. Група D. Нідерланди – Австрія19:00. Група D. Франція – Польща22:00. Група C. Англія – Словенія22:00. Група C. Данія – СербіяСереда, 26 червня19:00. Група E. Словаччина – Румунія19:00. Група E. Україна – Бельгія22:00. Група F. Грузія – Португалія22:00. Група F. Чехія – ТуреччинаПлейоф1/8 фіналуСубота, 29 червняМатч 38. 19:00. Друге місце групи A – Друге місце групи BМатч 37. 22:00. Переможець групи A – Друге місце групи CНеділя, 30 червняМатч 40. 19:00. Переможець групи C – Третє місце групи D/E/FМатч 39. 22:00. Переможець групи B – Третє місце групи A/D/E/FПонеділок, 1 липняМатч 42. 19:00. Друге місце групи D – Друге місце групи EМатч 41. 22:00. Переможець групи F – Третє місце групи A/B/CВівторок, 2 липняМатч 43. 19:00. Переможець групи E – Третє місце групи A/B/C/DМатч 44. 22:00. Переможець групи D – Друге місце групи F1/4 фіналуП'ятниця, 5 липняМатч 45. 19:00. Переможець матчу 39 – Переможець матчу 37Матч 46. 22:00. Переможець матчу 41 – Переможець матчу 42Субота, 6 липняМатч 48. 19:00. Переможець матчу 40 – Переможець матчу 38Матч 47. 22:00. Переможець матчу 43 – Переможець матчу 441/2 фіналуВівторок, 9 липняМатч 49. 22:00. Переможець матчу 45 – Переможець матчу 46Середа, 10 липняМатч 50. 22:00. Переможець матчу 47 – Переможець матчу 48ФіналНеділя, 14 липняМатч 51. 22:00. Переможець матчу 49 – Переможець матчу 50