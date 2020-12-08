На Волині за 17 мільйонів реконструюють будівлю лікарні





Про це йдеться на сайті prozorro.gov.ua, передає



Очікувана вартість цих робіт – 17 369 614 гривень.



Як вказано в тендерній документації, роботи включатимуть розроблення ґрунту, улаштування фундаменту, улаштування залізобетонних колон, улаштування монолітних поясів, укладення панелей перекриття та перемичок, улаштування покриття підлоги, мурування стін і перегородок, улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран, внутрішнє опорядження, опорядження стін фасадів і відкосів, встановлення дверей і вікон, облаштування навісу, влаштування сходів, облаштування пандуса, електромонтажні роботи, забезпечення водопостачання та каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування, пусконалагоджувальні роботи, благоустрій території тощо.



Реконструкцію будівлі центральної районної лікарні Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання хочуть завершити до 20 грудня 2024 року.



Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання запланувало реконструкцію будівлі центральної районної лікарні, а саме – добудову приміщення для розміщення магнітно-резонансного томографа та розширення реабілітаційного відділення.Про це йдеться на сайті prozorro.gov.ua, передає ІА "Волинські новини" Очікувана вартість цих робіт – 17 369 614 гривень.Як вказано в тендерній документації, роботи включатимуть розроблення ґрунту, улаштування фундаменту, улаштування залізобетонних колон, улаштування монолітних поясів, укладення панелей перекриття та перемичок, улаштування покриття підлоги, мурування стін і перегородок, улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран, внутрішнє опорядження, опорядження стін фасадів і відкосів, встановлення дверей і вікон, облаштування навісу, влаштування сходів, облаштування пандуса, електромонтажні роботи, забезпечення водопостачання та каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування, пусконалагоджувальні роботи, благоустрій території тощо.Реконструкцію будівлі центральної районної лікарні Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання хочуть завершити до 20 грудня 2024 року.Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

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