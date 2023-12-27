У Луцьку пропонують запустити новий маршрут №35





Відповідну петицію на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував Максим Журавльов, інформує ІА



Він пропонує запустити містом автобус №35, який буде курсувати за маршрутом ТЦ «ВАОВАВ» – вулиця Захисників України.



У прямому та зворотному напрямку громадський транспорт за маршрутом №35 мав би курсувати наступним чином: ТЦ «ВАОВАВ» – СКФ «Україна» – Дружби народів – Сергія Климчука – Ярослава Мудрого – Потебні – Львівська – Ковельська – Старий ринок – Паркова (Хмельницького) – ЦУМ – Винниченка– РЦ «Промінь» – Перемоги – Школа №5 – Завокзальний ринок – Соборності – ТЦ «Гостинець» – Гуртожитки ВНУ – Північний ринок – ТЦ «Глобус» – Кравчука – Захисників України.



Місце міжзмінного відстою – біля ТЦ «ВАОВАВ» і на зупинці «Вулиця Захисників України».



На цьому маршруті мали би курсувати чотири одиниці транспорту.



Нагадаємо, щоб петицію розглянула Луцька міська рада, за 15 діб її мають підписати 300 людей.



Підтримати пропозицію Максима Журавльова можна за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотири автобуси, які курсуватимуть за новим маршрутом №35, пропонують запустити в обласному центрі.Відповідну петицію на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєстрував, інформує ІА "Волинські новини" Він пропонує запустити містом автобус №35, який буде курсувати за маршрутом ТЦ «ВАОВАВ» – вулиця Захисників України.У прямому та зворотному напрямку громадський транспорт за маршрутом №35 мав би курсувати наступним чином: ТЦ «ВАОВАВ» – СКФ «Україна» – Дружби народів – Сергія Климчука – Ярослава Мудрого – Потебні – Львівська – Ковельська – Старий ринок – Паркова (Хмельницького) – ЦУМ – Винниченка– РЦ «Промінь» – Перемоги – Школа №5 – Завокзальний ринок – Соборності – ТЦ «Гостинець» – Гуртожитки ВНУ – Північний ринок – ТЦ «Глобус» – Кравчука – Захисників України.Місце міжзмінного відстою – біля ТЦ «ВАОВАВ» і на зупинці «Вулиця Захисників України».На цьому маршруті мали би курсувати чотири одиниці транспорту.Нагадаємо, щоб петицію розглянула Луцька міська рада, за 15 діб її мають підписати 300 людей.Підтримати пропозицію Максима Журавльова можна за посиланням

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