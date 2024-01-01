У Харкові росіяни влучили у заклад дитячого відпочинку

У ніч на понеділок російські окупанти вдарили по Харкову. В результаті зруйновано один із корпусів комплексу відпочинку.Про це повідомив мер міста"Внаслідок удару по Харкову маємо потрапляння по закладу дитячого відпочинку у Шевченківському районі. Зруйновано один з корпусів", - написав він у Telegram.Інформація про постраждалих не надходила. Огляд триває.Як повідомлялося, раніше генсек НАТОзаявив, що Україна має право знищувати ракетні установки, із яких росія атакує по Харкову.