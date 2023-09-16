У волинських лісах полізли маслюки

У волинських лісах полізли маслюки
У лісах на Волині грибники уже збирають маслюки.

Світлину з тихого полювання опублікувала Аліна Мізернюк у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», передає "Конкурент".

Зі слів авторки допису, маслюки зібрані 13 червня в лісі у Володимирському районі.

Такий врожай здивував учасників групи, адже відомо, що маслюки збирають з липня по листопад. На це Аліна Мізернюк відповіла, що маслюки були ще раніше, адже в лісі вже є багато старих грибів.

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Теги: гриби, волинь
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