У волинських лісах полізли маслюки





Світлину з тихого полювання опублікувала Аліна Мізернюк у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», передає



Зі слів авторки допису, маслюки зібрані 13 червня в лісі у Володимирському районі.



Такий врожай здивував учасників групи, адже відомо, що маслюки збирають з липня по листопад. На це Аліна Мізернюк відповіла, що маслюки були ще раніше, адже в лісі вже є багато старих грибів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лісах на Волині грибники уже збирають маслюки.Світлину з тихого полювання опублікувалау фейсбук-спільноті «Грибники Волині», передає "Конкурент" Зі слів авторки допису, маслюки зібрані 13 червня в лісі у Володимирському районі.Такий врожай здивував учасників групи, адже відомо, що маслюки збирають з липня по листопад. На це Аліна Мізернюк відповіла, що маслюки були ще раніше, адже в лісі вже є багато старих грибів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію