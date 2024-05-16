Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО

Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО
В понеділок, 17 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 08:00 до 24:00.

У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 17 ЧЕРВНЯ.
Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

ОНОВЛЕНО станом на 11.46

НЕК «Укренерго» збільшило ліміт споживання електричної енергії
Частково скасовані відключення для 2-ї, 4-ї та 5-ї черг.
Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО

Загалом, в понеділок 17 червня обмеження тривають з 08:00 до 24:00.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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