Де сьогодні на Волині та у Луцьку вимикатимуть світло. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:21
В понеділок, 17 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 08:00 до 24:00.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 17 ЧЕРВНЯ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
ОНОВЛЕНО станом на 11.46
НЕК «Укренерго» збільшило ліміт споживання електричної енергії
Частково скасовані відключення для 2-ї, 4-ї та 5-ї черг.
Загалом, в понеділок 17 червня обмеження тривають з 08:00 до 24:00.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 08:00 до 24:00.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 17 ЧЕРВНЯ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
ОНОВЛЕНО станом на 11.46
НЕК «Укренерго» збільшило ліміт споживання електричної енергії
Частково скасовані відключення для 2-ї, 4-ї та 5-ї черг.
Загалом, в понеділок 17 червня обмеження тривають з 08:00 до 24:00.
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