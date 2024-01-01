17 червня на Волині: гортаючи календар

17 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 17 червня, Всесвітній день карате. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Сьогодні відзначають день народження колишній представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області, колишній заступник голови Волинської облдержадміністрації Степан Родич (на фото), директор КП «Луцькреклама» Олександр Ковальський.

Також день народження 17 червня у волинського педагога, заслуженого вчителя України Олесі Ковальчук.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – Йосипа, Кирила, Климента, Микити, Діни, Пелагеє.

Зичимо міцного здоров’я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.

17 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день карате. Подія присвячена тому, що цей вид спорту був включений до Олімпіський ігор в Токіо 2020. День було засновано 2017 року, адже 2016 року було оголошено, що карате, разом з п'ятьма іншими видами спорту, збираються включити до олімпійської програми.

Також 17 червня Всесвітній день теселяції. Подія присвячена особливому мистецтву мозаїки (візерунки з геометричних фігур). Теселяцію можна навіть знайти в природі чи архітектурі. Вона використовувалася людством протягом тисячоліть в усьому світі. Головна мета цього дня полягає у підвищенні обізнаності про мозаїку, заохоченні людей до дослідження теселяції.

А ще 17 червня Всесвітній день сміттяра. Хоча декому може здатися, що це професійне свято є неважливим, оскільки ця професія мало цінується у світі, проте важливо привертати увагу громадськості до зусиль чоловіків та жінок, які підтримують в чистоті наші міста та села. Поводження з відходами виходить далеко за межі звичайного збирання сміття. А ініціатором створення такого свята став Джон Д.Арвуд, який є власником спеціалізованої компанії з перероблення відходів, яку він заснував 1997 року.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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