Зима у квітні: Волинь засипає снігом





В області оголосили рівень небезпечності — І ("жовтий"), інформує обласний центр з гідрометеорології.



Світлинами нетипового як для квітня метеорологічного явища діляться жителі Волині у Facebook, пише



Користувачі соцмереж публікують фотографії снігу в Луцьку, Луцькому районі, Володимирі, Шацькій громаді, Берестечківській громаді, Торчині тощо.



Як повідомляли раніше волинські синоптики, погіршення погодніх умов збережеться до 11 квітня. В області очікується невеликий сніг, мокрий сніг 8-11 квітня. На дорогах знову можлива ожеледиця. Заморозки прогнозують лише вночі, вдень — 0-5° тепла. В гідрометеоцентрі додали, що у цей період в області можливе утворення тимчасового снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів.



У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області попереджали про те, що такі погодні умови можуть створювати небезпеку для учасників дорожнього руху та призводити до ускладнення руху транспорту.



"Дорожники працюватимуть у посиленому режимі, аби забезпечити безперебійний проїзд дорогами державного значення Волинської області. Закликаємо водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму, за можливості утриматися від далеких поїздок за складних погодних умовах", — зазначили в Службі відновлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 квітня на Волинь прийшов Чорноморський циклон, що переносить холодні арктичні повітряні маси, з помірним і подекуди значним снігом. Очікуються в Луцьку та по області пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.В області оголосили рівень небезпечності — І ("жовтий"), інформує обласний центр з гідрометеорології.Світлинами нетипового як для квітня метеорологічного явища діляться жителі Волині у Facebook, пише Суспільне Користувачі соцмереж публікують фотографії снігу в Луцьку, Луцькому районі, Володимирі, Шацькій громаді, Берестечківській громаді, Торчині тощо.Як повідомляли раніше волинські синоптики, погіршення погодніх умов збережеться до 11 квітня. В області очікується невеликий сніг, мокрий сніг 8-11 квітня. На дорогах знову можлива ожеледиця. Заморозки прогнозують лише вночі, вдень — 0-5° тепла. В гідрометеоцентрі додали, що у цей період в області можливе утворення тимчасового снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів.У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області попереджали про те, що такі погодні умови можуть створювати небезпеку для учасників дорожнього руху та призводити до ускладнення руху транспорту."Дорожники працюватимуть у посиленому режимі, аби забезпечити безперебійний проїзд дорогами державного значення Волинської області. Закликаємо водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму, за можливості утриматися від далеких поїздок за складних погодних умовах", — зазначили в Службі відновлення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію