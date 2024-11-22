Зима у квітні: Волинь засипає снігом
Сьогодні, 14:25
6 квітня на Волинь прийшов Чорноморський циклон, що переносить холодні арктичні повітряні маси, з помірним і подекуди значним снігом. Очікуються в Луцьку та по області пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.
В області оголосили рівень небезпечності — І ("жовтий"), інформує обласний центр з гідрометеорології.
Світлинами нетипового як для квітня метеорологічного явища діляться жителі Волині у Facebook, пише Суспільне.
Користувачі соцмереж публікують фотографії снігу в Луцьку, Луцькому районі, Володимирі, Шацькій громаді, Берестечківській громаді, Торчині тощо.
Як повідомляли раніше волинські синоптики, погіршення погодніх умов збережеться до 11 квітня. В області очікується невеликий сніг, мокрий сніг 8-11 квітня. На дорогах знову можлива ожеледиця. Заморозки прогнозують лише вночі, вдень — 0-5° тепла. В гідрометеоцентрі додали, що у цей період в області можливе утворення тимчасового снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів.
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області попереджали про те, що такі погодні умови можуть створювати небезпеку для учасників дорожнього руху та призводити до ускладнення руху транспорту.
"Дорожники працюватимуть у посиленому режимі, аби забезпечити безперебійний проїзд дорогами державного значення Волинської області. Закликаємо водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму, за можливості утриматися від далеких поїздок за складних погодних умовах", — зазначили в Службі відновлення.
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В області оголосили рівень небезпечності — І ("жовтий"), інформує обласний центр з гідрометеорології.
Світлинами нетипового як для квітня метеорологічного явища діляться жителі Волині у Facebook, пише Суспільне.
Користувачі соцмереж публікують фотографії снігу в Луцьку, Луцькому районі, Володимирі, Шацькій громаді, Берестечківській громаді, Торчині тощо.
Як повідомляли раніше волинські синоптики, погіршення погодніх умов збережеться до 11 квітня. В області очікується невеликий сніг, мокрий сніг 8-11 квітня. На дорогах знову можлива ожеледиця. Заморозки прогнозують лише вночі, вдень — 0-5° тепла. В гідрометеоцентрі додали, що у цей період в області можливе утворення тимчасового снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів.
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області попереджали про те, що такі погодні умови можуть створювати небезпеку для учасників дорожнього руху та призводити до ускладнення руху транспорту.
"Дорожники працюватимуть у посиленому режимі, аби забезпечити безперебійний проїзд дорогами державного значення Волинської області. Закликаємо водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму, за можливості утриматися від далеких поїздок за складних погодних умовах", — зазначили в Службі відновлення.
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