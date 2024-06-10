21-річна студентка з Волині відкрила кав'ярню у рідному селищі біля замку





У кав’ярні частує не лише кавою, а й солодощами за стародавніми рецептами, розповіла



"Важливо, що держава, попри такий складний час, підтримує молодь"

"Робимо каву в фірмових стаканчиках з Оликою. Також пропонуємо для туристів груші за давнім рецептом 18 століття. Це із книги "Кухня Радзивілів Данути й Генріха Дебські". Але ми вирішили трішки поекспериментувати й поєднали гарячу грушку з холодним морозивом, яку за бажанням посипаємо корицею", — говорить Катерина.



Дівчина розповідає: власна кав'ярня — це її давня мрія. Про програму для молоді дізналася від студентів. Торік у грудні написала бізнес-план та подала заявку на грант до обласного центру зайнятості. У лютому цього року Катерина отримала 150 тисяч гривень на свій рахунок.



"Якраз на 150 тисяч нам чудово вкомплектували кавомашиною, морозильною камерою і холодильником, — каже волинянка. — Важливо, що держава, попри такий складний час, підтримує молодь. Свої кошти, звичайно, ще докладали, але це велика допомога".



Катерина — студентка, навчається на 4 курсі у ВНУ імені Лесі Українки на факультеті філології та журналістики. В Олицькому замку, яким захоплювалася з дитинства, рік тому дівчина почала працювати екскурсоводом. Тому, відкривши кав’ярню поблизу, дівчина мріє розвивати туризм у рідному селищі.



До травня, коли стартує туристичний сезон, Катерина розробляє нові рецепти десертів з книги 18 століття та холодні напої.



"Така вона патріотка Олики, старається. Чого біля замку? Щоб люди каву попили, подивилися, що є музей, замок, щоб люди і сюди йшли, це ж теж заохочення", — говорить працівниця Олицького замку Валентина Гламазда.



Програма "Власна справа" для молоді



З вересня 2024 року, коли почала діяти програма "Власна справа" для молоді, від волинян надійшло 20 заявок. За словами начальниці відділу обласного центру зайнятості Наталії Балакіної, гроші на створення та реалізацію власних проєктів отримали семеро волинян віком до 25 років.



"Перевага молоді в тому, що вони запальні, креативні та сміливі. І саме це дуже важливо для бізнесу. Вони не бояться пробувати, не бояться займати такі ніші, які, можливо, інша категорія населення не наважиться. Вони легкі й готові до змін і здатні гнучко реагувати на потреби ринку", — каже Наталія Балакіна.



Як додала Наталія Балакіна, на Волині молоді люди за гранти відкрили кав'ярню, фізіотерапевтичний кабінет, школу бойового мистецтва, копі-центр самообслуговування, точку з продажу парфумерії та декоративної косметики, станцію технічного обслуговування автомобілів, а також почали вирощувати та продавати лохину й овочеві культури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21-річна Катерина Слабецька біля Олицького замку на Волині відкрила кав’ярню. Гроші на реалізацію дівчина отримала від держави за програмою "Власна справа" для молоді.У кав’ярні частує не лише кавою, а й солодощами за стародавніми рецептами, розповіла Суспільному підприємиця. З її слів, у такий спосіб прагне привабити туристів в рідне селище з древньою історією."Важливо, що держава, попри такий складний час, підтримує молодь""Робимо каву в фірмових стаканчиках з Оликою. Також пропонуємо для туристів груші за давнім рецептом 18 століття. Це із книги "Кухня Радзивілів Данути й Генріха Дебські". Але ми вирішили трішки поекспериментувати й поєднали гарячу грушку з холодним морозивом, яку за бажанням посипаємо корицею", — говорить Катерина.Дівчина розповідає: власна кав'ярня — це її давня мрія. Про програму для молоді дізналася від студентів. Торік у грудні написала бізнес-план та подала заявку на грант до обласного центру зайнятості. У лютому цього року Катерина отримала 150 тисяч гривень на свій рахунок."Якраз на 150 тисяч нам чудово вкомплектували кавомашиною, морозильною камерою і холодильником, — каже волинянка. — Важливо, що держава, попри такий складний час, підтримує молодь. Свої кошти, звичайно, ще докладали, але це велика допомога".Катерина — студентка, навчається на 4 курсі у ВНУ імені Лесі Українки на факультеті філології та журналістики. В Олицькому замку, яким захоплювалася з дитинства, рік тому дівчина почала працювати екскурсоводом. Тому, відкривши кав’ярню поблизу, дівчина мріє розвивати туризм у рідному селищі.До травня, коли стартує туристичний сезон, Катерина розробляє нові рецепти десертів з книги 18 століття та холодні напої."Така вона патріотка Олики, старається. Чого біля замку? Щоб люди каву попили, подивилися, що є музей, замок, щоб люди і сюди йшли, це ж теж заохочення", — говорить працівниця Олицького замкуЗ вересня 2024 року, коли почала діяти програма "Власна справа" для молоді, від волинян надійшло 20 заявок. За словами начальниці відділу обласного центру зайнятості Наталії Балакіної, гроші на створення та реалізацію власних проєктів отримали семеро волинян віком до 25 років."Перевага молоді в тому, що вони запальні, креативні та сміливі. І саме це дуже важливо для бізнесу. Вони не бояться пробувати, не бояться займати такі ніші, які, можливо, інша категорія населення не наважиться. Вони легкі й готові до змін і здатні гнучко реагувати на потреби ринку", — кажеЯк додала Наталія Балакіна, на Волині молоді люди за гранти відкрили кав'ярню, фізіотерапевтичний кабінет, школу бойового мистецтва, копі-центр самообслуговування, точку з продажу парфумерії та декоративної косметики, станцію технічного обслуговування автомобілів, а також почали вирощувати та продавати лохину й овочеві культури.

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