Школи Ковельської громади отримали майже 3000 підручників, надрукованих за кошти ЄС

Школи Ковельської громади отримали майже 3000 підручників, надрукованих за кошти ЄС
Підручники з інформатики для 5 класу та з мистецтва для 6 класу передали у власність громади.

Про це стало відомо з рішення сесії Ковельської міської ради 27 березня.

Йдеться про 2799 підручників, надрукованих за кошти донорів в Європі на загальну суму майже 204 тис. грн.

«Ще в 2024 році Ковельській громаді вони були передані на відповідальне зберігання з правом користування. А зараз ми отримуємо їх у власність», — в коментарі misto.media пояснює начальниця КУ «Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки» Оксана Білоконь.

Це є частина із 36 888 підручників на суму 2,64 млн грн, які Волинь отримала ще в минулому році. Файли для друку книг підготували в Нідерландах, а папір надіслали з Німеччини до Польщі, де їх надрукували.

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Теги: підручники, Ковель
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