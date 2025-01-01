Школи Ковельської громади отримали майже 3000 підручників, надрукованих за кошти ЄС





Про це стало відомо з рішення сесії Ковельської міської ради 27 березня.



Йдеться про 2799 підручників, надрукованих за кошти донорів в Європі на загальну суму майже 204 тис. грн.



«Ще в 2024 році Ковельській громаді вони були передані на відповідальне зберігання з правом користування. А зараз ми отримуємо їх у власність», — в коментарі Оксана Білоконь.



Це є частина із 36 888 підручників на суму 2,64 млн грн, які Волинь отримала ще в минулому році. Файли для друку книг підготували в Нідерландах, а папір надіслали з Німеччини до Польщі, де їх надрукували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підручники з інформатики для 5 класу та з мистецтва для 6 класу передали у власність громади.Про це стало відомо з рішення сесії Ковельської міської ради 27 березня.Йдеться про 2799 підручників, надрукованих за кошти донорів в Європі на загальну суму майже 204 тис. грн.«Ще в 2024 році Ковельській громаді вони були передані на відповідальне зберігання з правом користування. А зараз ми отримуємо їх у власність», — в коментарі misto.media пояснює начальниця КУ «Відділ соціального розвитку закладів та установ освіти і науки»Це є частина із 36 888 підручників на суму 2,64 млн грн, які Волинь отримала ще в минулому році. Файли для друку книг підготували в Нідерландах, а папір надіслали з Німеччини до Польщі, де їх надрукували.

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