Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 7 квітня



Луцьк



Хмарно з проясненням. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненням. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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