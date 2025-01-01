Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 квітня
Луцьк
Хмарно з проясненням. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 квітня
Луцьк
Хмарно з проясненням. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
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