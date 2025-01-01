Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 7 квітня

Луцьк

Хмарно з проясненням. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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