Суд на Волині зобов'язав росію виплатити понад 10 мільйонів пораненому захиснику

Валентина Г. до російської федерації в особі міністерства юстиції рф про стягнення моральної шкоди.



Про це йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду, пише



Позивач був мобілізований до лав Збройних Сил України та протягом травня-жовтня 2023 року боронив державу від російських окупантів. В районі населеного пункту Роботине Запорізької області отримав важке поранення. Попри біль, змушений був повзти 300 метрів до наших позицій, потім близько 5 годин чекати на евакуацію. Згодом лікарі провели ампутацію лівої нижньої кінцівки на рівні середньої третини гомілки.



У позовній заяві він зазначив, що фізичний біль та страждання, яких зазнав у зв’язку з ушкодженням здоров’я, спричинили йому моральну шкоду, розмір якої оцінив у сумі 10 500 000 грн.



Представник відповідача у судове засідання не з’явився. Відзив на позовну заяву не подав.



"За інформацією Міністерства закордонних справ України 24.02.2022 розірвано дипломатичні відносини між Україною та російською федерацією, у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією останньої проти України. Функціонування закордонних дипломатичних установ України на території росії та діяльність її дипломатичних установ на території України, зупинено. Комунікація МЗС з органами влади рф за посередництва третіх держав також не здійснюється.



Згідно листа Міністерства юстиції України «Щодо забезпечення виконання міжнародних договорів України у період воєнного стану» № 25814/12.1.1/32-22 від 21.03.2022 з урахуванням норм звичаєвого права щодо припинення застосування міжнародних договорів державами у період військового конфлікту між ними, рекомендується не здійснювати будь-яке листування, що стосується співробітництва з установами російської федерації на підставі міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних справах та у галузі міжнародного приватного права.



Відтак, у зв’язку з військовою агресією рф суд був позбавлений можливості здійснювати повідомлення відповідача про розгляд даної справи засобами поштового зв’язку та здійснював виклик через оголошення на офіційному сайті судової влади України", – йдеться у рішенні суду



Суддя В’ячеслав Лесик ухвалив позов задовольнити повністю: стягнути з держави російська федерація в особі міністерства юстиції рф на користь позивача 10 500 000 гривень моральної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд розглянув цивільну справу за позовомдо російської федерації в особі міністерства юстиції рф про стягнення моральної шкоди.Про це йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель media Позивач був мобілізований до лав Збройних Сил України та протягом травня-жовтня 2023 року боронив державу від російських окупантів. В районі населеного пункту Роботине Запорізької області отримав важке поранення. Попри біль, змушений був повзти 300 метрів до наших позицій, потім близько 5 годин чекати на евакуацію. Згодом лікарі провели ампутацію лівої нижньої кінцівки на рівні середньої третини гомілки.У позовній заяві він зазначив, що фізичний біль та страждання, яких зазнав у зв’язку з ушкодженням здоров’я, спричинили йому моральну шкоду, розмір якої оцінив у сумі 10 500 000 грн.Представник відповідача у судове засідання не з’явився. Відзив на позовну заяву не подав."За інформацією Міністерства закордонних справ України 24.02.2022 розірвано дипломатичні відносини між Україною та російською федерацією, у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією останньої проти України. Функціонування закордонних дипломатичних установ України на території росії та діяльність її дипломатичних установ на території України, зупинено. Комунікація МЗС з органами влади рф за посередництва третіх держав також не здійснюється.Згідно листа Міністерства юстиції України «Щодо забезпечення виконання міжнародних договорів України у період воєнного стану» № 25814/12.1.1/32-22 від 21.03.2022 з урахуванням норм звичаєвого права щодо припинення застосування міжнародних договорів державами у період військового конфлікту між ними, рекомендується не здійснювати будь-яке листування, що стосується співробітництва з установами російської федерації на підставі міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних справах та у галузі міжнародного приватного права.Відтак, у зв’язку з військовою агресією рф суд був позбавлений можливості здійснювати повідомлення відповідача про розгляд даної справи засобами поштового зв’язку та здійснював виклик через оголошення на офіційному сайті судової влади України", – йдеться у рішенні судуСуддя В’ячеслав Лесик ухвалив позов задовольнити повністю: стягнути з держави російська федерація в особі міністерства юстиції рф на користь позивача 10 500 000 гривень моральної шкоди.

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