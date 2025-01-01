Суд на Волині зобов'язав росію виплатити понад 10 мільйонів пораненому захиснику

Суд на Волині зобов'язав росію виплатити понад 10 мільйонів пораненому захиснику
Суд розглянув цивільну справу за позовом Валентина Г. до російської федерації в особі міністерства юстиції рф про стягнення моральної шкоди.

Про це йдеться у рішенні Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель media.

Позивач був мобілізований до лав Збройних Сил України та протягом травня-жовтня 2023 року боронив державу від російських окупантів. В районі населеного пункту Роботине Запорізької області отримав важке поранення. Попри біль, змушений був повзти 300 метрів до наших позицій, потім близько 5 годин чекати на евакуацію. Згодом лікарі провели ампутацію лівої нижньої кінцівки на рівні середньої третини гомілки.

У позовній заяві він зазначив, що фізичний біль та страждання, яких зазнав у зв’язку з ушкодженням здоров’я, спричинили йому моральну шкоду, розмір якої оцінив у сумі 10 500 000 грн.

Представник відповідача у судове засідання не з’явився. Відзив на позовну заяву не подав.

"За інформацією Міністерства закордонних справ України 24.02.2022 розірвано дипломатичні відносини між Україною та російською федерацією, у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією останньої проти України. Функціонування закордонних дипломатичних установ України на території росії та діяльність її дипломатичних установ на території України, зупинено. Комунікація МЗС з органами влади рф за посередництва третіх держав також не здійснюється.

Згідно листа Міністерства юстиції України «Щодо забезпечення виконання міжнародних договорів України у період воєнного стану» № 25814/12.1.1/32-22 від 21.03.2022 з урахуванням норм звичаєвого права щодо припинення застосування міжнародних договорів державами у період військового конфлікту між ними, рекомендується не здійснювати будь-яке листування, що стосується співробітництва з установами російської федерації на підставі міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних справах та у галузі міжнародного приватного права.

Відтак, у зв’язку з військовою агресією рф суд був позбавлений можливості здійснювати повідомлення відповідача про розгляд даної справи засобами поштового зв’язку та здійснював виклик через оголошення на офіційному сайті судової влади України", – йдеться у рішенні суду

Суддя В’ячеслав Лесик ухвалив позов задовольнити повністю: стягнути з держави російська федерація в особі міністерства юстиції рф на користь позивача 10 500 000 гривень моральної шкоди.

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Теги: суд, покарання
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