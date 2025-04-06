Попри дипломатичні зусилля світу росія збирається далі воювати й убивати, - Зеленський

Попри дипломатичні зусилля світу росія збирається далі воювати й убивати, - Зеленський
За минулий тиждень РФ випустила проти українських міст і сіл понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки – цієї ночі.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, пише LB.ua.

"Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. Цієї ночі – балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях", — ідеться у повідомленні.

Глава держави наголошує, обстрілами українських міст, Росія показує свої справжні наміри – продовжувати терор, поки світ це дозволяє.

За минулий тиждень проти українських міст і сіл, українців Росія застосувала понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки – цієї ночі.

"Кожен удар – по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Дякую всім нашим службам, хто допомагає та рятує українців", — додає Президент.

Володимир Зеленський наголошує, що такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. "Кожен із партнерів побачив – Америка, уся Європа, весь світ, – що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру".

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Теги: Україна, росія, війна
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