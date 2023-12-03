Курс долара опустився нижче 41 гривні





Про це свідчать дані порталу minfin, пише



Відповідно до заявок на порталі середній курс купівлі долара становив 40,88 грн, а продажу – 41 грн. Втім придбати американську валюту в обмінниках можна було і за 40,94 грн.



Зниження вартості долара – світова тенденція, яка є реакцією на митну політику президента Дональда Трампа. І вона мала своє відображення в Україні.



"Деякі клієнти нервують і звертаються з заявками про продаж долара. Попит на нього зменшився. Раніше між заявками був розрив і долари доводилось докупати деінде, а зараз попит і пропозиція збалансовані, але впали обсяги. Ажіотажу стосовно переведення долара в євро не спостерігаємо", – розповів ЕП казначей одного з великих банків, які торгують валютою на міжбанківському ринку.



За даними minfin, на міжбанку курс купівлі американської валюти знизився з 41,4 грн до 41,2 грн.



Казначей іншого банку підтвердив, що за останній тиждень фіксується активність населення з продажу готівкового долара. Втім співрозмовник ЕП висловив сумнів, щодо того, що це призведе до суттєвого здешевшання американської валюти.



"В бюджеті закладений вищий курс (45 грн – ЕП), а відповідно Нацбанк недопустить зниження і викуповуватиме надлишок валюти з ринку в резерви. Якщо цього не робити, то це призведе до зменшення надходжень до бюджету, чого влада намагатиметься уникнути", – додав співрозмовник ЕП.



За даними НБУ, за період з 31 березня по 4 квітня центральний банк більш ніж вдвічі скоротив продаж валюти на міжбанку, у порівнянні з попереднім тижнем – до 391,9 млн дол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американська валюта, відносно української, подешевшала і 5 квітня в столичних обмінниках її можна було придбати менш ніж за 41 грн.Про це свідчать дані порталу minfin, пише Економічна правда Відповідно до заявок на порталі середній курс купівлі долара становив 40,88 грн, а продажу – 41 грн. Втім придбати американську валюту в обмінниках можна було і за 40,94 грн.Зниження вартості долара – світова тенденція, яка є реакцією на митну політику президента Дональда Трампа. І вона мала своє відображення в Україні."Деякі клієнти нервують і звертаються з заявками про продаж долара. Попит на нього зменшився. Раніше між заявками був розрив і долари доводилось докупати деінде, а зараз попит і пропозиція збалансовані, але впали обсяги. Ажіотажу стосовно переведення долара в євро не спостерігаємо", – розповів ЕП казначей одного з великих банків, які торгують валютою на міжбанківському ринку.За даними minfin, на міжбанку курс купівлі американської валюти знизився з 41,4 грн до 41,2 грн.Казначей іншого банку підтвердив, що за останній тиждень фіксується активність населення з продажу готівкового долара. Втім співрозмовник ЕП висловив сумнів, щодо того, що це призведе до суттєвого здешевшання американської валюти."В бюджеті закладений вищий курс (45 грн – ЕП), а відповідно Нацбанк недопустить зниження і викуповуватиме надлишок валюти з ринку в резерви. Якщо цього не робити, то це призведе до зменшення надходжень до бюджету, чого влада намагатиметься уникнути", – додав співрозмовник ЕП.За даними НБУ, за період з 31 березня по 4 квітня центральний банк більш ніж вдвічі скоротив продаж валюти на міжбанку, у порівнянні з попереднім тижнем – до 391,9 млн дол.

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