Лучан кличуть на майстерклас з розпису кераміки, щоб зібрати кошти на дрон





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Коли: 7 квітня, початок о 18:00.



Де: Happy Bakery (вул. Лесі Українки, 61).



«Ми майже не проводимо майстерок. Востаннє я таке організовувала для військових у шпиталі майже рік тому. Зрештою, це також буде для військових, бо всі гроші ми спрямовуємо на збір благодійного фонду «Ангар. Україна» на дрон.



Тобто за донат учасник отримує унікальну, власноруч розписану керамічну чашку, безплатний напій у неї від «Happy Bakery», ну і, звісно ж, емоції. А захисники отримають дрон. Вважаю, що це дуже гарна угода!» — каже засновниця і власниця майстерні кераміки «Ряба Вош» Юля Жолубак.



У «Happy Bakery» кажуть, що ручна робота, творчість та натхнення — це те, що поєднує цей майстерклас із філософією закладу. Тому це ідеальне місце для проведення такої події.



«Коли мистецтво зустрічається з ароматною кавою та теплою атмосферою, народжується справжня магія. І ми раді бути частиною цього процесу», — кажуть в «Happy Bakery».



Вартість участі — 1000 грн.



Кількість місць обмежена — 15 учасників (ціль збору на дрон — 15 тис. грн).



Щоб зареєструватись на захід, потрібно написати повідомлення на сторінці закладу.



Тривалість — 2 год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керамічна майстерня «Ряба Вош» та бістро Happy Bakery організовують благодійний майстерклас, де за донат на дрон можна буде для розписати керамічну чашку ручної роботи.Про це пише misto.media 7 квітня, початок о 18:00.Happy Bakery (вул. Лесі Українки, 61).«Ми майже не проводимо майстерок. Востаннє я таке організовувала для військових у шпиталі майже рік тому. Зрештою, це також буде для військових, бо всі гроші ми спрямовуємо на збір благодійного фонду «Ангар. Україна» на дрон.Тобто за донат учасник отримує унікальну, власноруч розписану керамічну чашку, безплатний напій у неї від «Happy Bakery», ну і, звісно ж, емоції. А захисники отримають дрон. Вважаю, що це дуже гарна угода!» — каже засновниця і власниця майстерні кераміки «Ряба Вош»У «Happy Bakery» кажуть, що ручна робота, творчість та натхнення — це те, що поєднує цей майстерклас із філософією закладу. Тому це ідеальне місце для проведення такої події.«Коли мистецтво зустрічається з ароматною кавою та теплою атмосферою, народжується справжня магія. І ми раді бути частиною цього процесу», — кажуть в «Happy Bakery».Вартість участі — 1000 грн.Кількість місць обмежена — 15 учасників (ціль збору на дрон — 15 тис. грн).Щоб зареєструватись на захід, потрібно написати повідомлення на сторінці закладу.Тривалість — 2 год.

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