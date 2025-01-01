Лучан кличуть на майстерклас з розпису кераміки, щоб зібрати кошти на дрон

Лучан кличуть на майстерклас з розпису кераміки, щоб зібрати кошти на дрон
Керамічна майстерня «Ряба Вош» та бістро Happy Bakery організовують благодійний майстерклас, де за донат на дрон можна буде для розписати керамічну чашку ручної роботи.

Про це пише misto.media.

Коли: 7 квітня, початок о 18:00.

Де: Happy Bakery (вул. Лесі Українки, 61).

«Ми майже не проводимо майстерок. Востаннє я таке організовувала для військових у шпиталі майже рік тому. Зрештою, це також буде для військових, бо всі гроші ми спрямовуємо на збір благодійного фонду «Ангар. Україна» на дрон.

Тобто за донат учасник отримує унікальну, власноруч розписану керамічну чашку, безплатний напій у неї від «Happy Bakery», ну і, звісно ж, емоції. А захисники отримають дрон. Вважаю, що це дуже гарна угода!» — каже засновниця і власниця майстерні кераміки «Ряба Вош» Юля Жолубак.

У «Happy Bakery» кажуть, що ручна робота, творчість та натхнення — це те, що поєднує цей майстерклас із філософією закладу. Тому це ідеальне місце для проведення такої події.

«Коли мистецтво зустрічається з ароматною кавою та теплою атмосферою, народжується справжня магія. І ми раді бути частиною цього процесу», — кажуть в «Happy Bakery».

Вартість участі — 1000 грн.

Кількість місць обмежена — 15 учасників (ціль збору на дрон — 15 тис. грн).

Щоб зареєструватись на захід, потрібно написати повідомлення на сторінці закладу.

Тривалість — 2 год.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лучани, кераміка, дрон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21-річна студентка з Волині відкрила кав'ярню у рідному селищі біля замку
Сьогодні, 16:03
Лучан кличуть на майстерклас з розпису кераміки, щоб зібрати кошти на дрон
Сьогодні, 15:26
Зима у квітні: Волинь засипає снігом
Сьогодні, 14:25
На пропозиції США щодо припинення вогню, росія запускає нові ракети проти України, - Сибіга
Сьогодні, 13:02
На Волині суд оштрафував чоловіка за самовільне зайняття земельної ділянки в охоронній зоні біля річки
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
Лучанам, які потерпіли через російську атаку, виділили 600 тисяч гривень Лучанам, які потерпіли через російську атаку, виділили 600 тисяч гривень
12 березня, 15:08
Затримали двох лучан, які постачали психотропи до країн ЄС: один з них погрожував заподіяти собі шкоду на очах у дітей Затримали двох лучан, які постачали психотропи до країн ЄС: один з них погрожував заподіяти собі шкоду на очах у дітей
12 березня, 14:10
Лучани вшанували Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО Лучани вшанували Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО
20 лютого, 14:08
Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС Уряд виділив 1,5 мільярда на укриття Чорнобильської АЕС
18 лютого, 19:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
21-річна студентка з Волині відкрила кав'ярню у рідному селищі біля замку
Сьогодні, 16:03
 0
Лучан кличуть на майстерклас з розпису кераміки, щоб зібрати кошти на дрон
Сьогодні, 15:26
 0
Зима у квітні: Волинь засипає снігом
Сьогодні, 14:25
 0
На пропозиції США щодо припинення вогню, росія запускає нові ракети проти України, - Сибіга
Сьогодні, 13:02
 0
На Волині суд оштрафував чоловіка за самовільне зайняття земельної ділянки в охоронній зоні біля річки
Сьогодні, 12:36
 0
Медіа
відео
1/8