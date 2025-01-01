На пропозиції США щодо припинення вогню, росія запускає нові ракети проти України, - Сибіга

На пропозиції США щодо припинення вогню, росія запускає нові ракети проти України, - Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на масовану комбіновану нічну атаку РФ по містах України, наголошуючи, що пора "посилювати тиск на Москву".

Про це повідомляє МЗС України, пише LB.ua.

"Сьогодні вранці Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку проти України. Балістичні ракети по Києву та інших містах, рої ракет і дронів у багатьох регіонах, а також удар авіаційною бомбою по багатоповерховому житловому будинку в Куп'янську, в результаті чого постраждали мирні люди", — ідеться у повідомленні.

Очільник зовнішньополітичного відомства підкреслює — "у відповідь на пропозиції США щодо повного припинення вогню Росія поки лише запускає нові ракети, дрони та бомби проти України та її народу".

"Час посилювати тиск на Москву", — резюмує Сибіга.

Уночі РФ атакувала Україну 132-ма повітряними цілями: ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Сили ППО та українська авіація знищили 13 російських ракет і 40 "шахедів".

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Теги: Україна, росія, війна
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