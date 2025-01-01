На Волині суд оштрафував чоловіка за самовільне зайняття земельної ділянки в охоронній зоні біля річки





Про це сказано у вироку Іваничівський районного суду, пише



Ділянка, на якій господарював уродженець села Милятин, йому не належить ні на праві власності, ні на праві оренди. Суддя з'ясував, що волинянин вирішив засіяти цю ділянку поблизу села Старий Порицьк восени минулого року.



Земельну ділянку в природо-охоронній зоні чоловік розорав своїм трактором і надалі її засіяв. Такого виду територія, за даними суду, нікому не була надана у власність чи користування.



За ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу Україну жителю Павлівської громади загрожувало покарання — обмеження волі від 2 до 4 років або позбавлення воді до 2 років. Як обставину, що пом'якшує вирок, суд врахував добровільне відшкодування завданого збитку Павлівській сільській раді, однак про яку суму йдеться — у вироку не зазначено.



Волинянин уклав зі стороною обвинувачення добровільну угоду про визнання винуватості, яку суддя затвердив і погодив покарання у вигляді штрафу.

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