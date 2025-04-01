Польща приводила ППО у бойову готовність через масовану атаку рф на Україну





Про це йдеться в заяві Оперативного командування польських Збройних сил, повідомляє



Як зазначили в командуванні, у зв'язку з активною діяльністю стратегічної авіації РФ "розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі".



"Відповідно до чинних процедур…було піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в стан найвищої готовності", – йдеться в повідомленні.



У командуванні додали, що здійснюють моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.



Як відомо, в неділю вранці РФ здійснила удар балістикою по Києву, внаслідок чого виникли пожежі, троє людей постраждали.



О 4:57 майже по всій Україні була оголошена повітряна тривога через активність стратегічної авіації РФ.



Також варто зазначити, що увечері 4 квітня російська армія ударила балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули щонайменше 18 осіб, серед яких дев’ять дітей.



Тоді посол США в Україні Бріджит Брінк написала, що її "жахає" удар по Кривому Рогу, не згадавши в повідомленні Росію.



Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що "неприємно" здивований реакцією посольства США на ракетний удар Росії по Кривому Рогу.

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