Вночі Київ відбивав балістичну атаку





Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО, пише



За інформацією мера міста Віталія Кличка, до Дарницького та Оболонського районів викликали медиків. Згодом зʼясувалося, що пошкодження є і в Соломʼянському районі.



"Внаслідок ракетної атаки на столицю в місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах. У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок", – повідомив він.



В Оболонському районі, за словами мера, уламки впали в двох місцях на територію нежитлової забудови. Там пошкоджено офісний центр – є часткове руйнування будівлі.



У ДСНС повідомили, що в Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою – сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.



В Оболонському за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. За іншою – сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.



У Соломʼянському районі сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.



До цього Повітряні сили попередили про пуск ворогом ракет. Перше повідомлення про швидкісну ціль на Київ з'явилося о 5 годині.



"Київ – в укриття!" – закликали в Повітряних силах.



У місті лунали вибухи.



"Вибухи в столиці. Працює ППО. Перебувайте в укриттях", – повідомив мер Віталій Кличко.



О 5:09 Повітряні сили попередили про повторні пуски. Окрім балістики, росіяни запустили і крилаті ракети. Вони летіли через Чернігівську область курсом на Київську, Черкаську, Чернігівську, Миколаївську та інші області. О 7:04 оголосили відбій для Києва та більшості інших регіонів.



До атаки балістикою росіяни серед ночі атакували ударними дронами. В Києві теж працювала протиповітряна оборона, офіційних повідомлень про пошкодження не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько п'ятої ранку неділі російська армія атакувала столицю України балістикою.Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО, пише LB.ua. За інформацією мера міста, до Дарницького та Оболонського районів викликали медиків. Згодом зʼясувалося, що пошкодження є і в Соломʼянському районі."Внаслідок ракетної атаки на столицю в місті сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах. У Дарницькому районі троє постраждалих. Також пошкоджені 8 автівок", – повідомив він.В Оболонському районі, за словами мера, уламки впали в двох місцях на територію нежитлової забудови. Там пошкоджено офісний центр – є часткове руйнування будівлі.У ДСНС повідомили, що в Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою – сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.В Оболонському за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. За іншою – сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.У Соломʼянському районі сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.До цього Повітряні сили попередили про пуск ворогом ракет. Перше повідомлення про швидкісну ціль на Київ з'явилося о 5 годині."Київ – в укриття!" – закликали в Повітряних силах.У місті лунали вибухи."Вибухи в столиці. Працює ППО. Перебувайте в укриттях", – повідомив мер Віталій Кличко.О 5:09 Повітряні сили попередили про повторні пуски. Окрім балістики, росіяни запустили і крилаті ракети. Вони летіли через Чернігівську область курсом на Київську, Черкаську, Чернігівську, Миколаївську та інші області. О 7:04 оголосили відбій для Києва та більшості інших регіонів.До атаки балістикою росіяни серед ночі атакували ударними дронами. В Києві теж працювала протиповітряна оборона, офіційних повідомлень про пошкодження не було.

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