На 10 луцьких вулицях хочуть демонтувати обмежувачі руху. Адреси





Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету опублікували на сайті Луцької міської ради, пише



Представники департаменту муніципальної варти мають демонтувати обмежувачі за адресами:



вул. Гайдамацька, 6;



бульв. Івана Газюка, 3;



вул. Кравчука, 42;



вул. Кривий Вал, 10;



просп. Молоді, 10—В;



вул. Назарія Яремчука (кільце);



вул. Озерецька, 12;



вул. Пантелеймона Куліша, 2—В;



вул. Польова, 1;



вул. Степана Бандери, 15.



Планують демонтувати:



юніпаркери ;



бетонні брили;



півсфери, стовпці;



автомобільні шини;



клумби.



Проєкт рішення розглянуть під час чергового засідання виконавчого комітету.



Нагадаємо, згідно з правилами благоустрою Луцької громади, на об’єктах доброустрою громади заборонено встановлювати чи демонтовувати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Національної поліції.



Мінімальний штраф за порушення правил благоустрою — 850 грн для бізнесу та 360 грн для мешканців громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті планують демонтувати обмежувачі руху, які перешкоджають проїзду автомобілів швидкої допомоги, пожежної, прибиральної, аварійної техніки та проходу пішоходів, обмежують доступ до прибудинкових територій.Відповідний проєкт рішення виконавчого комітету опублікували на сайті Луцької міської ради, пише misto.media вул. Гайдамацька, 6;бульв. Івана Газюка, 3;вул. Кравчука, 42;вул. Кривий Вал, 10;просп. Молоді, 10—В;вул. Назарія Яремчука (кільце);вул. Озерецька, 12;вул. Пантелеймона Куліша, 2—В;вул. Польова, 1;вул. Степана Бандери, 15.юніпаркери ;бетонні брили;півсфери, стовпці;автомобільні шини;клумби.Проєкт рішення розглянуть під час чергового засідання виконавчого комітету.Нагадаємо, згідно з правилами благоустрою Луцької громади, на об’єктах доброустрою громади заборонено встановлювати чи демонтовувати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Національної поліції.Мінімальний штраф за порушення правил благоустрою — 850 грн для бізнесу та 360 грн для мешканців громади.

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