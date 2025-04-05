У США проходять масштабні протести проти політики Трампа

Дональда Трампа та його союзника-мільярдера Ілона Маска з тих пір, як вони розпочали стрімкі спроби змінити уряд і розширити повноваження президента.



Про це пише



Організатори протестів у Вашингтоні повідомили Reuters, що на мітингу очікується понад 20 000 людей.



Протести заплановані у всіх 50 штатах, а також у Канаді та Мексиці.



Видання зазначає, що з благословення Трампа команда Маска з Департаменту ефективності уряду (DOGE) ліквідувала понад 200 000 робочих місць із 2,3 мільйона федеральних працівників. Часом зусилля були випадковими і змушували відкликати необхідних спеціалістів.



Кілька сотень людей зібралися в суботу біля штаб-квартири Управління соціального забезпечення, головної мішені DOGE, поблизу Балтімора, щоб протестувати проти скорочення коштів агентства, яке надає допомогу літнім людям та інвалідам.



Значна частина планів Трампа була обмежена судовими позовами, які стверджували, що він перевищив свої повноваження, намагаючись звільнити державних службовців, депортувати іммігрантів і скасувати права трансгендерів.



Трамп повернувся на посаду 20 січня з низкою виконавчих указів та інших заходів, які, на думку критиків, узгоджуються з порядком денним, викладеним у «Проєкті 2025», глибоко консервативній політичній ініціативі з переформатування уряду та консолідації президентської влади.



За кілька годин до початку протестів у Сполучених Штатах сотні американців, які налаштовані проти Трампа, що живуть у Європі, зібралися в Берліні, Франкфурті, Парижі та Лондоні, щоб висловити опозицію радикальній зміні зовнішньої та внутрішньої політики США Трампом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тисячі протестувальників зібралися у Вашингтоні, округ Колумбія, та по всій території США в суботу в рамках приблизно 1200 демонстрацій, які, як очікується, стануть найбільшим за один день протестом проти президентата його союзника-мільярдераз тих пір, як вони розпочали стрімкі спроби змінити уряд і розширити повноваження президента.Про це пише LB.ua з посиланням на Reuters.Організатори протестів у Вашингтоні повідомили Reuters, що на мітингу очікується понад 20 000 людей.Протести заплановані у всіх 50 штатах, а також у Канаді та Мексиці.Видання зазначає, що з благословення Трампа команда Маска з Департаменту ефективності уряду (DOGE) ліквідувала понад 200 000 робочих місць із 2,3 мільйона федеральних працівників. Часом зусилля були випадковими і змушували відкликати необхідних спеціалістів.Кілька сотень людей зібралися в суботу біля штаб-квартири Управління соціального забезпечення, головної мішені DOGE, поблизу Балтімора, щоб протестувати проти скорочення коштів агентства, яке надає допомогу літнім людям та інвалідам.Значна частина планів Трампа була обмежена судовими позовами, які стверджували, що він перевищив свої повноваження, намагаючись звільнити державних службовців, депортувати іммігрантів і скасувати права трансгендерів.Трамп повернувся на посаду 20 січня з низкою виконавчих указів та інших заходів, які, на думку критиків, узгоджуються з порядком денним, викладеним у «Проєкті 2025», глибоко консервативній політичній ініціативі з переформатування уряду та консолідації президентської влади.За кілька годин до початку протестів у Сполучених Штатах сотні американців, які налаштовані проти Трампа, що живуть у Європі, зібралися в Берліні, Франкфурті, Парижі та Лондоні, щоб висловити опозицію радикальній зміні зовнішньої та внутрішньої політики США Трампом.

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