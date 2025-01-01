Є перші деталі: Зеленський зробив заяву про контингент в Україні

Є перші деталі: Зеленський зробив заяву про контингент в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив про прогрес і зазначив, що є перші деталі щодо розміщення контингенту партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал глави держави.

"Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів" - заявив президент.

Також Зеленський показав фото зустрічі української сторони із начальниками штабів оборони партнерів, де і було обговорено ці питання. З боку партнерів були присутні: адмірал Ентоні Радакін з Великої Британії та генерал Тьєрі Бюркар із Франції.

"Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій... Вдячний усім країнам, які нам у цьому допомагають, і Великій Британії та Франції за лідерство. Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні", - резюмував глава держави.

Військовий контингент на території України

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За його словами, ці країни є головними представниками європейського континенту.

"Я впевнений, абсолютно, що (французькі та британські війська, ред.) будуть серед перших", - сказав Зеленський.

Він також уточнив, що поки що не може розповісти, коли саме контингент цих країн приїде і в якій кількості, оскільки це порушує наявні домовленості з партнерами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Є перші деталі: Зеленський зробив заяву про контингент в Україні
Сьогодні, 04:03
У США проходять масштабні протести проти політики Трампа
Сьогодні, 01:38
6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Село на Волині на пів дня відключать від газу
05 квітня, 23:06
Українські дрони уразили завод, який виготовляє вибухівку, – ЗМІ
05 квітня, 22:13
Схожі новини
Українські дрони уразили завод, який виготовляє вибухівку, – ЗМІ Українські дрони уразили завод, який виготовляє вибухівку, – ЗМІ
05 квітня, 22:13
З окупованих територій, рф та Білорусі вдалося повернути 45 українців, більшість – це люди похилого віку З окупованих територій, рф та Білорусі вдалося повернути 45 українців, більшість – це люди похилого віку
05 квітня, 20:35
Росія не повинна мати змоги знову напасти, - Рютте Росія не повинна мати змоги знову напасти, - Рютте
04 квітня, 18:13
У Бєлгородській області рф загинув Герой з Волині Олександр Кривенчук У Бєлгородській області рф загинув Герой з Волині Олександр Кривенчук
04 квітня, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Є перші деталі: Зеленський зробив заяву про контингент в Україні
Сьогодні, 04:03
 0
У США проходять масштабні протести проти політики Трампа
Сьогодні, 01:38
 0
6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Село на Волині на пів дня відключать від газу
05 квітня, 23:06
 0
Українські дрони уразили завод, який виготовляє вибухівку, – ЗМІ
05 квітня, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8