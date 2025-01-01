Є перші деталі: Зеленський зробив заяву про контингент в Україні

Володимир Зеленський заявив про прогрес і зазначив, що є перші деталі щодо розміщення контингенту партнерів.



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"Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів" - заявив президент.



Також Зеленський показав фото зустрічі української сторони із начальниками штабів оборони партнерів, де і було обговорено ці питання. З боку партнерів були присутні: адмірал Ентоні Радакін з Великої Британії та генерал Тьєрі Бюркар із Франції.



"Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій... Вдячний усім країнам, які нам у цьому допомагають, і Великій Британії та Франції за лідерство. Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні", - резюмував глава держави.



Військовий контингент на території України



Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За його словами, ці країни є головними представниками європейського континенту.



"Я впевнений, абсолютно, що (французькі та британські війська, ред.) будуть серед перших", - сказав Зеленський.



Він також уточнив, що поки що не може розповісти, коли саме контингент цих країн приїде і в якій кількості, оскільки це порушує наявні домовленості з партнерами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив про прогрес і зазначив, що є перші деталі щодо розміщення контингенту партнерів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал глави держави."Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів" - заявив президент.Також Зеленський показав фото зустрічі української сторони із начальниками штабів оборони партнерів, де і було обговорено ці питання. З боку партнерів були присутні: адмірал Ентоні Радакін з Великої Британії та генерал Тьєрі Бюркар із Франції."Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій... Вдячний усім країнам, які нам у цьому допомагають, і Великій Британії та Франції за лідерство. Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні", - резюмував глава держави.Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За його словами, ці країни є головними представниками європейського континенту."Я впевнений, абсолютно, що (французькі та британські війська, ред.) будуть серед перших", - сказав Зеленський.Він також уточнив, що поки що не може розповісти, коли саме контингент цих країн приїде і в якій кількості, оскільки це порушує наявні домовленості з партнерами.

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