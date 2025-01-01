У Луцьку оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки рф на Кривий Ріг





Про це 5 квітня повідомили в міській раді, пише



У громаді приспустять державні прапори з чорною стрічкою на адміністративних будівлях. Жителів громади та представників бізнесу просять утриматися від проведення розважальних заходів.



Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу



У Кривому Розі 4 квітня приблизно о 18:50 пролунав вибух. Армія РФ атакувала центр житлового мікрорайону касетним "Іскандером". Загинули 18 людей, серед них — дев’ять дітей. Понад 70 містян дістали поранення.



Внаслідок атаки у місті пошкоджені майже два десятки багатоквартирних будинків, шість навчальних закладів, ресторан, понад 30 транспортних засобів.



7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголосили дні жалоби за загиблими внаслідок російських атак на місто, повідомив керівник місцевої Ради оборони Олександр Вілкул.

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