6 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження бізнесмен Олег Колесник (на фото), хореограф Олександр Кашевський та колишній депутат Волинської обласної ради Володимир Навроцький.
Вітаємо їх та бажаємо здоров’я, достатку й добра на щодень.
Іменинники 6 квітня – Артем, Захар.
Зичимо усім, хто носить ці імена, аби ангел-покровитель допомагав у всіх починаннях.
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Вітаємо їх та бажаємо здоров’я, достатку й добра на щодень.
Іменинники 6 квітня – Артем, Захар.
Зичимо усім, хто носить ці імена, аби ангел-покровитель допомагав у всіх починаннях.
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