Українські дрони уразили завод, який виготовляє вибухівку, – ЗМІ

Українські дрони уразили завод, який виготовляє вибухівку, – ЗМІ
Уночі на 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області.

Про це повідомив співрозмовник УП в спецслужбах.

Уточнюється, що цей завод є одним з провідних в СНД виробників промислових вибухових речовин – амоналу, амоніту, грануліту.

За даними джерела, на підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання.

Керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

Уночі на 5 квітня нібито БПЛА ЗСУ атакували промислове підприємство в Самарській області, почалася пожежа.

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Теги: Україна, росія, війна
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