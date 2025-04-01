Українські дрони уразили завод, який виготовляє вибухівку, – ЗМІ





Про це повідомив співрозмовник



Уточнюється, що цей завод є одним з провідних в СНД виробників промислових вибухових речовин – амоналу, амоніту, грануліту.



За даними джерела, на підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання.



Керівництво заводу зупинило технологічні процеси.



Уночі на 5 квітня нібито БПЛА ЗСУ атакували промислове підприємство в Самарській області, почалася пожежа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі на 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області.Про це повідомив співрозмовник УП в спецслужбах.Уточнюється, що цей завод є одним з провідних в СНД виробників промислових вибухових речовин – амоналу, амоніту, грануліту.За даними джерела, на підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання.Керівництво заводу зупинило технологічні процеси.Уночі на 5 квітня нібито БПЛА ЗСУ атакували промислове підприємство в Самарській області, почалася пожежа.

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