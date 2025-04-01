Українські дрони уразили завод, який виготовляє вибухівку, – ЗМІ
Сьогодні, 22:13
Уночі на 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області.
Про це повідомив співрозмовник УП в спецслужбах.
Уточнюється, що цей завод є одним з провідних в СНД виробників промислових вибухових речовин – амоналу, амоніту, грануліту.
За даними джерела, на підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання.
Керівництво заводу зупинило технологічні процеси.
Уночі на 5 квітня нібито БПЛА ЗСУ атакували промислове підприємство в Самарській області, почалася пожежа.
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Про це повідомив співрозмовник УП в спецслужбах.
Уточнюється, що цей завод є одним з провідних в СНД виробників промислових вибухових речовин – амоналу, амоніту, грануліту.
За даними джерела, на підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання.
Керівництво заводу зупинило технологічні процеси.
Уночі на 5 квітня нібито БПЛА ЗСУ атакували промислове підприємство в Самарській області, почалася пожежа.
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