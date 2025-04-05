З окупованих територій, рф та Білорусі вдалося повернути 45 українців, більшість – це люди похилого віку





Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише



"Завдяки злагодженій роботі Офісу Омбудсмана України, держорганів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів вдалося забезпечити безпечне повернення 45 громадян України з ТОТ, а також з територій РФ та РБ", – написав він.



За словами омбудсмана, для багатьох із них це стало єдиною можливістю уникнути небезпеки, пов’язаної з обмеженням прав, недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском і ризиком для життя з боку окупаційних адміністрацій.



Серед евакуйованих є особи, які потребували особливих умов для безпечного переміщення:



маломобільні та тяжкохворі громадяни. Вони не мали фізичної можливості самостійно залишити ТОТ. 10 осіб потребували невідкладного лікування, мали тяжкі хронічні захворювання;



для 23-х осіб була організована евакуація із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу.



Переважна більшість повернутих – це особи похилого віку. Найстаршій громадянці — 93 роки. Окрім цього, повернули українців, які потребували правової підтримки та супроводу, адже втратили особисті документи та не мали можливості самостійно перетнути кордон.



"Зауважу, що частина українців, які вже на підконтрольній території України, зазнавали переслідувань з боку окупаційних адміністрацій. Зокрема, родина, батька якої викрали окупанти й піддавали катуванню, внаслідок чого він загинув", – розповів Лубінець і наголосив, що саме тому виїзд із ТОТ – це порятунок від системного тиску, загрози для життя та здоров’я цивільних.



Він додав, що Офіс Омбудсмана у взаємодії з держорганами, гуманітарними структурами й міжнародними партнерами забезпечує координацію евакуаційних заходів, правовий супровід і допомогу громадянам, які опинилися в умовах окупації.



Лубінець нагадав, що якщо людина чи її рідні потребують допомоги у виїзді з ТОТ, то варто звертатися до Офісу омбудсмана:



за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту:

на гарячу лінію: 0800-50-17-20; 044-299-74-08.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще 45 українців повернулися з тимчасово окупованої території, а також із Росії та Білорусі.Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, пише LB.ua "Завдяки злагодженій роботі Офісу Омбудсмана України, держорганів, гуманітарних організацій і міжнародних партнерів вдалося забезпечити безпечне повернення 45 громадян України з ТОТ, а також з територій РФ та РБ", – написав він.За словами омбудсмана, для багатьох із них це стало єдиною можливістю уникнути небезпеки, пов’язаної з обмеженням прав, недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском і ризиком для життя з боку окупаційних адміністрацій.Серед евакуйованих є особи, які потребували особливих умов для безпечного переміщення:маломобільні та тяжкохворі громадяни. Вони не мали фізичної можливості самостійно залишити ТОТ. 10 осіб потребували невідкладного лікування, мали тяжкі хронічні захворювання;для 23-х осіб була організована евакуація із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу.Переважна більшість повернутих – це особи похилого віку. Найстаршій громадянці — 93 роки. Окрім цього, повернули українців, які потребували правової підтримки та супроводу, адже втратили особисті документи та не мали можливості самостійно перетнути кордон."Зауважу, що частина українців, які вже на підконтрольній території України, зазнавали переслідувань з боку окупаційних адміністрацій. Зокрема, родина, батька якої викрали окупанти й піддавали катуванню, внаслідок чого він загинув", – розповів Лубінець і наголосив, що саме тому виїзд із ТОТ – це порятунок від системного тиску, загрози для життя та здоров’я цивільних.Він додав, що Офіс Омбудсмана у взаємодії з держорганами, гуманітарними структурами й міжнародними партнерами забезпечує координацію евакуаційних заходів, правовий супровід і допомогу громадянам, які опинилися в умовах окупації.Лубінець нагадав, що якщо людина чи її рідні потребують допомоги у виїзді з ТОТ, то варто звертатися до Офісу омбудсмана:за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;на електронну пошту: [email protected] на гарячу лінію: 0800-50-17-20; 044-299-74-08.

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