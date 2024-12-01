Як Луцьк приймав чемпіонат України зі спортивної ходьби

Як Луцьк приймав чемпіонат України зі спортивної ходьби
5 квітня в Луцьку відбувся чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, юніорів та юнаків. У загальнокомандному заліку Волинь посіла перше місце.

Про це в коментарі Суспільному розповів відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України у Волинській області Олександр Хриплюк.

Змагання організували в центральній частині міста — на проспекті Волі — на дистанції для різних категорій учасників на 2, 3, 5, 10 та 20 кілометрів.

Першими стартували чоловіки й жінки на найдовшій дистанції програми — 20 км. Волинянин Іван Банзерук із результатом 1:22:18 посів друге місце. Серед жінок "срібло" дісталося волинянці Марії Сахарук (Філюк), яка фінішувала з часом 1:31:28. Олена Собчук (Мізернюк), яка дісталася фінішу з часом 1:32:16, посіла третю сходинку.

Волинську область представляли 26 учасників та учасниць, із яких до командної першості увійшли троє спортсменів і дев'ять спортсменок: Іван Банзерук, Марія Сахарук, Олена Собчук, Євген Солдатенко, Вікторія Фальчик, Едуард Муравський, Христина Понікарчик, Марта Дусик, Анна Борисюк, Катерина Черевко, Анастасія Фальчик і Марія Киричук.

Загалом участь у легкоатлетичному старті взяли спортсмени з восьми областей, а саме: Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької та з міста Києва, зазначив Олександр Хриплюк.
Як Луцьк приймав чемпіонат України зі спортивної ходьби

До чемпіонату України в Луцьку долучилося майже 100 учасників.
Як Луцьк приймав чемпіонат України зі спортивної ходьби

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Теги: Луцьк, чемпіонат
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