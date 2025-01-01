Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 6 квітня



Луцьк



Хмарно. Сніг та мокрий сніг.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Вночі та вранці заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 2-4° тепла.



Область



Хмарно. Сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу.

На дорогах ожеледиця.

Видимість 2-4 км.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Вночі та вранці заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно. Сніг та мокрий сніг.На дорогах ожеледиця.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Вночі та вранці заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 2-4° тепла.Хмарно. Сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу.На дорогах ожеледиця.Видимість 2-4 км.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Вночі та вранці заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 0-5° тепла.

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