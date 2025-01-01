Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 6 квітня

Луцьк

Хмарно. Сніг та мокрий сніг.
На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Вночі та вранці заморозки в повітрі 2-4°, температура вдень 2-4° тепла.

Область

Хмарно. Сніг та мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу.
На дорогах ожеледиця.
Видимість 2-4 км.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Вночі та вранці заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 0-5° тепла.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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