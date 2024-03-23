Місячний посівний календар на квітень 2025 року: сприятливі та несприятливі дні

Місячний посівний календар на квітень 2025 року: сприятливі та несприятливі дні
Майже всі городники орієнтуються на посівний календар. З настанням весни вони активно беруться до роботи на грядках і в садах. Цієї пори оживає не лише природа – люди також відчувають приплив енергії та прагнуть діяти.

Квітень знаменує старт інтенсивних робіт у саду та на городі. Саме в цей час висаджують картоплю, фруктові дерева, кущі та інші популярні культури. Дотримуючись посівного календаря, можна не лише підвищити врожайність, але й оминути небажані дати для садіння, передає ТСН.

Які фази Місяця в квітні 2025 року
Спадний Місяць – 14-27 квітня;

Новий Місяць – 28 квітня;

Зростальний Місяць – 1-12, 29-30 квітня;

Повня – 13 квітня.

Несприятливі дні за посівним календарем у квітні 2025 року

У новий Місяць краще залишити рослини в спокої й утриматися від будь-яких робіт на городі. Натомість під час зростального Місяця сприятливо висівати культури, що тягнуться вгору, як-от зелень, овочі, дерева та квіти. Повний Місяць робить рослини чутливими, тому втручання в цей період небажане. А на спадний Місяць варто займатися ґрунтом, прополювати бур’яни й боротися зі шкідниками.

Місячний посівний календар на квітень 2025 року: сприятливі дні для садіння різних культур

Оптимальні дати для садіння різних культур у квітні:

Овочі (капуста, помідори, перець, баклажани) – найкраще садити 2-5, 7-10, 30 квітня.

Зелень (салат, кріп, петрушка, шпинат) – сприятливі дні 1-3, 8-11, 29 квітня.

Квіти – добре садити 3-6, 9-12, 30 квітня.

Дерева та кущі – найкращий період 4-7, 10-12, 29 квітня.

Коренеплоди (морква, буряк, картопля, редиска) – садити варто 14-17, 19-23 квітня.

У квітні 2025 року є дні, коли краще відкласти будь-які роботи на городі – це 13 та 28 квітня. У цей час рослинам варто дати перепочинок і не втручатися в природні процеси.

Окрім садіння, квітень – слушний період для догляду за деревами, кущами та ґрунтом. Санітарне обрізання дерев найкраще проводити на спадний Місяць, від 14 до 20 квітня, а для формування крони кущів і дерев сприятливими будуть 16-19 квітня.

Таким чином, квітень – ключовий місяць для садівників і городників. Саме тоді висівають і висаджують основні культури, тому важливо орієнтуватися на місячний посівний календар, щоб досягти кращого врожаю.

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Теги: Посівний календар, квітень
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Коментарі 1
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"Майже всі городники орієнтуються на посівний календар". Не усі, а лише ті, хто живе у 18-му столітті і ті, які читають ворушачи губами. Орієнтуватись треба на якість насіння, якість розсади і правильного догляду за рослинами. І буде хороший урожай. А сіяти можна в будь-який день. Навіть вночі. Слава Україні!!!
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