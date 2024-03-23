Місячний посівний календар на квітень 2025 року: сприятливі та несприятливі дні





Квітень знаменує старт інтенсивних робіт у саду та на городі. Саме в цей час висаджують картоплю, фруктові дерева, кущі та інші популярні культури. Дотримуючись посівного календаря, можна не лише підвищити врожайність, але й оминути небажані дати для садіння, передає



Які фази Місяця в квітні 2025 року

Спадний Місяць – 14-27 квітня;



Новий Місяць – 28 квітня;



Зростальний Місяць – 1-12, 29-30 квітня;



Повня – 13 квітня.



Несприятливі дні за посівним календарем у квітні 2025 року



У новий Місяць краще залишити рослини в спокої й утриматися від будь-яких робіт на городі. Натомість під час зростального Місяця сприятливо висівати культури, що тягнуться вгору, як-от зелень, овочі, дерева та квіти. Повний Місяць робить рослини чутливими, тому втручання в цей період небажане. А на спадний Місяць варто займатися ґрунтом, прополювати бур’яни й боротися зі шкідниками.



Місячний посівний календар на квітень 2025 року: сприятливі дні для садіння різних культур



Оптимальні дати для садіння різних культур у квітні:



Овочі (капуста, помідори, перець, баклажани) – найкраще садити 2-5, 7-10, 30 квітня.



Зелень (салат, кріп, петрушка, шпинат) – сприятливі дні 1-3, 8-11, 29 квітня.



Квіти – добре садити 3-6, 9-12, 30 квітня.



Дерева та кущі – найкращий період 4-7, 10-12, 29 квітня.



Коренеплоди (морква, буряк, картопля, редиска) – садити варто 14-17, 19-23 квітня.



У квітні 2025 року є дні, коли краще відкласти будь-які роботи на городі – це 13 та 28 квітня. У цей час рослинам варто дати перепочинок і не втручатися в природні процеси.



Окрім садіння, квітень – слушний період для догляду за деревами, кущами та ґрунтом. Санітарне обрізання дерев найкраще проводити на спадний Місяць, від 14 до 20 квітня, а для формування крони кущів і дерев сприятливими будуть 16-19 квітня.



Таким чином, квітень – ключовий місяць для садівників і городників. Саме тоді висівають і висаджують основні культури, тому важливо орієнтуватися на місячний посівний календар, щоб досягти кращого врожаю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже всі городники орієнтуються на посівний календар. З настанням весни вони активно беруться до роботи на грядках і в садах. Цієї пори оживає не лише природа – люди також відчувають приплив енергії та прагнуть діяти.Квітень знаменує старт інтенсивних робіт у саду та на городі. Саме в цей час висаджують картоплю, фруктові дерева, кущі та інші популярні культури. Дотримуючись посівного календаря, можна не лише підвищити врожайність, але й оминути небажані дати для садіння, передає ТСН Які фази Місяця в квітні 2025 рокуСпадний Місяць – 14-27 квітня;Новий Місяць – 28 квітня;Зростальний Місяць – 1-12, 29-30 квітня;Повня – 13 квітня.У новий Місяць краще залишити рослини в спокої й утриматися від будь-яких робіт на городі. Натомість під час зростального Місяця сприятливо висівати культури, що тягнуться вгору, як-от зелень, овочі, дерева та квіти. Повний Місяць робить рослини чутливими, тому втручання в цей період небажане. А на спадний Місяць варто займатися ґрунтом, прополювати бур’яни й боротися зі шкідниками.Оптимальні дати для садіння різних культур у квітні:Овочі (капуста, помідори, перець, баклажани) – найкраще садити 2-5, 7-10, 30 квітня.Зелень (салат, кріп, петрушка, шпинат) – сприятливі дні 1-3, 8-11, 29 квітня.Квіти – добре садити 3-6, 9-12, 30 квітня.Дерева та кущі – найкращий період 4-7, 10-12, 29 квітня.Коренеплоди (морква, буряк, картопля, редиска) – садити варто 14-17, 19-23 квітня.У квітні 2025 року є дні, коли краще відкласти будь-які роботи на городі – це 13 та 28 квітня. У цей час рослинам варто дати перепочинок і не втручатися в природні процеси.Окрім садіння, квітень – слушний період для догляду за деревами, кущами та ґрунтом. Санітарне обрізання дерев найкраще проводити на спадний Місяць, від 14 до 20 квітня, а для формування крони кущів і дерев сприятливими будуть 16-19 квітня.Таким чином, квітень – ключовий місяць для садівників і городників. Саме тоді висівають і висаджують основні культури, тому важливо орієнтуватися на місячний посівний календар, щоб досягти кращого врожаю.

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