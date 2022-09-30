Макрон може стати головним переговірником із Путіним від Європи, - The Telegraph

Еммануель Макрон має намір представляти Європу в переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним про мир в Україні.



Про це повідомляє



За даними видання, деякі члени "коаліції охочих" наполягають, щоб європейський лідер очолив взаємодію з РФ у рамках зусиль з підтримки Києва.



The Telegraph пише, що Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, були виділені як найімовірніші співрозмовники з Москвою. Однак британський прем'єр не планує проводити переговори з Путіним у рамках зусиль Великої Британії з підтримки оборони України.



Водночас джерело в Єлисейському палаці повідомило, що Макрон готовий обійняти цю посаду, "коли прийде час".



ЗМІ зазначає, що президент Франції від самого початку повномасштабної війни позиціонував себе як посередника між Європою і главою Кремля. Він залишив дипломатичні канали з Москвою відкритими довше, ніж будь-хто з найзатятіших прихильників Києва в Європі, незважаючи на різку критику його дій.



Однак, Макрон припинив будь-які прямі контакти з Кремлем, коли йому стало очевидно, що Путін не має наміру припиняти вторгнення. Але на запитання, чи настав час відновити контакти з главою РФ, представник Єлисейського палацу відповів: "Судячи з усього, поки що ні".



Місяцем раніше після засідання Євроради Макрон заявив журналістам таке:



"Я готовий поговорити з президентом Путіним, коли ми разом із президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами вважатимемо, що настав слушний час", - сказав президент Франції.



Його заява сталася в той момент, коли президент США Дональд Трамп оголосив про початок мирних переговорів із Путіним. Також The Telegraph зазначило, що наразі Трамп є єдиним світовим лідером, який безпосередньо взаємодіє з главою Кремля з питань механізму угоди про припинення вогню в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франціїмає намір представляти Європу в переговорах із російським диктаторомпро мир в Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.За даними видання, деякі члени "коаліції охочих" наполягають, щоб європейський лідер очолив взаємодію з РФ у рамках зусиль з підтримки Києва.The Telegraph пише, що Макрон і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, були виділені як найімовірніші співрозмовники з Москвою. Однак британський прем'єр не планує проводити переговори з Путіним у рамках зусиль Великої Британії з підтримки оборони України.Водночас джерело в Єлисейському палаці повідомило, що Макрон готовий обійняти цю посаду, "коли прийде час".ЗМІ зазначає, що президент Франції від самого початку повномасштабної війни позиціонував себе як посередника між Європою і главою Кремля. Він залишив дипломатичні канали з Москвою відкритими довше, ніж будь-хто з найзатятіших прихильників Києва в Європі, незважаючи на різку критику його дій.Однак, Макрон припинив будь-які прямі контакти з Кремлем, коли йому стало очевидно, що Путін не має наміру припиняти вторгнення. Але на запитання, чи настав час відновити контакти з главою РФ, представник Єлисейського палацу відповів: "Судячи з усього, поки що ні".Місяцем раніше після засідання Євроради Макрон заявив журналістам таке:"Я готовий поговорити з президентом Путіним, коли ми разом із президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами вважатимемо, що настав слушний час", - сказав президент Франції.Його заява сталася в той момент, коли президент США Дональд Трамп оголосив про початок мирних переговорів із Путіним. Також The Telegraph зазначило, що наразі Трамп є єдиним світовим лідером, який безпосередньо взаємодіє з главою Кремля з питань механізму угоди про припинення вогню в Україні.

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