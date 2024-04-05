Дорогу на Ягодин ремонтуватимуть за 170 млн грн
Сьогодні, 15:17
На сайті публічних закупівель «Prozorro» оголосили тендер на ремонт дороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин.
Йдеться про ремонт двох під’їздів до міжнародного пункту пропуску, пише Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, передає "Місто. Медіа".
Очікувана вартість робіт — 170,2 млн грн. Планують:
повне оновлення дорожнього полотна;
освітлення проїзної частини;
влаштування огородження.
Модернізуватимуть дорогу в межах Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року.
Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій — 17 квітня. А ремонт мають завершити до кінця 2025 року.
Половину вартості фінансуватиме ЄС за програмою «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF).
До слова, доля будівництва нового термінала у Ягодині поки невідома, повідомили misto.media у Службі відновлення. Його мали збудувати у співпраці з командою USAID «Економічна підтримка України», який і мав фінансувати цей проєкт.
ПП «Ягодин — Дорогуськ» є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Польщею.
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Йдеться про ремонт двох під’їздів до міжнародного пункту пропуску, пише Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, передає "Місто. Медіа".
Очікувана вартість робіт — 170,2 млн грн. Планують:
повне оновлення дорожнього полотна;
освітлення проїзної частини;
влаштування огородження.
Модернізуватимуть дорогу в межах Стратегії розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року.
Кінцевий термін подачі тендерних пропозицій — 17 квітня. А ремонт мають завершити до кінця 2025 року.
Половину вартості фінансуватиме ЄС за програмою «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF).
До слова, доля будівництва нового термінала у Ягодині поки невідома, повідомили misto.media у Службі відновлення. Його мали збудувати у співпраці з командою USAID «Економічна підтримка України», який і мав фінансувати цей проєкт.
ПП «Ягодин — Дорогуськ» є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Польщею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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