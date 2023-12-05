«Волинська Голландія»: якими будуть ціни на квитки





Так, наприклад, вони повідомили про те, якими будуть ціни на квитки за вхід на фестиваль.



Про це йдеться на фейсбук-сторінці фестивалю, передає



Поки що організатори не називають точну дату відкриття, але орієнтують на другу половину квітня.



Вхідний квиток для дорослого вартуватиме 250 грн, а дитячий (7-14р.) – 150 грн.



Для деяких пільгових категорій організатори приготували квитки зі знижкою, а також безкоштовний вхід для окремих груп відвідувачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У «Волинській Голландії» готуються до нового фестивалю квітів. Організатори уже потроху розкривають деталі.Так, наприклад, вони повідомили про те, якими будуть ціни на квитки за вхід на фестиваль.Про це йдеться на фейсбук-сторінці фестивалю, передає "Конкурент" Поки що організатори не називають точну дату відкриття, але орієнтують на другу половину квітня.Вхідний квиток для дорослого вартуватиме 250 грн, а дитячий (7-14р.) – 150 грн.Для деяких пільгових категорій організатори приготували квитки зі знижкою, а також безкоштовний вхід для окремих груп відвідувачів.

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