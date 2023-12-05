«Волинська Голландія»: якими будуть ціни на квитки

«Волинська Голландія»: якими будуть ціни на квитки
У «Волинській Голландії» готуються до нового фестивалю квітів. Організатори уже потроху розкривають деталі.

Так, наприклад, вони повідомили про те, якими будуть ціни на квитки за вхід на фестиваль.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці фестивалю, передає "Конкурент".

Поки що організатори не називають точну дату відкриття, але орієнтують на другу половину квітня.

Вхідний квиток для дорослого вартуватиме 250 грн, а дитячий (7-14р.) – 150 грн.

Для деяких пільгових категорій організатори приготували квитки зі знижкою, а також безкоштовний вхід для окремих груп відвідувачів.

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Теги: Волинська Голландія, ціни, квитки
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