Магнітні бурі: прогноз на вихідні

Магнітні бурі: прогноз на вихідні
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5-6 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У суботу, 5 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей, спричиняючи незначні нездужання. У неділю, 6 квітня, буря трохи вщухне до К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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