За добу майже 1400 солдатів: Генштаб повідомив про втрати росії





Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:



особового складу - близько 922 340 (+1390) осіб;

танків - 10 541 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 21 952 (+20) од.;

артилерійських систем - 25 730 (+67) од.;

РСЗВ - 1350 (+1) од.;

засоби ППО - 1124 (+1) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 31 778 (+105) од.;

крилатих ракет - 3130 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 42 954 (+113) од.;

спеціальної техніки - 3788 од.



"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА ОТР та крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - додали у Генштабі ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останню добу, з 4 на 5 квітня, втрати армії РФ на фронті склали 1390 солдатів. Також ЗСУ знищили 67 артсистем, 105 дронів і 113 одиниць автотехніки противника.Про це повідомив Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:особового складу - близько 922 340 (+1390) осіб;танків - 10 541 (+13) од.;бойових броньованих машин - 21 952 (+20) од.;артилерійських систем - 25 730 (+67) од.;РСЗВ - 1350 (+1) од.;засоби ППО - 1124 (+1) од.;літаків - 370 од.;гелікоптерів - 335 од.;БпЛА оперативно-тактичного рівня - 31 778 (+105) од.;крилатих ракет - 3130 од.;кораблів/катерів - 28 од.;підводних човнів - 1 од.;автомобільної техніки та автоцистерн - 42 954 (+113) од.;спеціальної техніки - 3788 од."У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА ОТР та крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - додали у Генштабі ЗСУ.

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