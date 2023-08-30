За добу майже 1400 солдатів: Генштаб повідомив про втрати росії
Сьогодні, 09:15
За останню добу, з 4 на 5 квітня, втрати армії РФ на фронті склали 1390 солдатів. Також ЗСУ знищили 67 артсистем, 105 дронів і 113 одиниць автотехніки противника.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:
особового складу - близько 922 340 (+1390) осіб;
танків - 10 541 (+13) од.;
бойових броньованих машин - 21 952 (+20) од.;
артилерійських систем - 25 730 (+67) од.;
РСЗВ - 1350 (+1) од.;
засоби ППО - 1124 (+1) од.;
літаків - 370 од.;
гелікоптерів - 335 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 31 778 (+105) од.;
крилатих ракет - 3130 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 42 954 (+113) од.;
спеціальної техніки - 3788 од.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА ОТР та крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - додали у Генштабі ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.25 орієнтовно склали:
особового складу - близько 922 340 (+1390) осіб;
танків - 10 541 (+13) од.;
бойових броньованих машин - 21 952 (+20) од.;
артилерійських систем - 25 730 (+67) од.;
РСЗВ - 1350 (+1) од.;
засоби ППО - 1124 (+1) од.;
літаків - 370 од.;
гелікоптерів - 335 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня - 31 778 (+105) од.;
крилатих ракет - 3130 од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 42 954 (+113) од.;
спеціальної техніки - 3788 од.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА ОТР та крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - додали у Генштабі ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сьогодні відбудеться прощання із захисником Сергієм Лукашуком
Сьогодні, 10:12
За добу майже 1400 солдатів: Генштаб повідомив про втрати росії
Сьогодні, 09:15
Польща отримала дозвіл на пошуки тіл жертв Волинської трагедії
Сьогодні, 08:25
Міністр охорони здоров'я спростував міфи про ціни на ліки: що відбувається насправді
Сьогодні, 07:31
Волинські аграрії завершують посів ранніх ярих культур
Сьогодні, 05:28