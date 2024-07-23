Польща отримала дозвіл на пошуки тіл жертв Волинської трагедії

Польща отримала дозвіл на пошуки тіл жертв Волинської трагедії
Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на голову товариства Польсько-українське примирення Кароліну Романовську.

"Є згода на пошукові роботи. Я поінформувала про це польську сторону і попросила репрезентувати мене Інститут національної пам’яті (Польщі - ред.), а також міністерство культури - про підтримку", - написала Романовська.

За даними Wirtualna Polska, Романовська отримала відповідь від УІНП, в якій вказується, що "пошукові роботи попередньо плануються на травень 2025 року". Проєкт передбачений у плані дій інституту, на нього виділені кошти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Рівненщина, Україна, Волинська трагедія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща отримала дозвіл на пошуки тіл жертв Волинської трагедії
Сьогодні, 08:25
Міністр охорони здоров'я спростував міфи про ціни на ліки: що відбувається насправді
Сьогодні, 07:31
Волинські аграрії завершують посів ранніх ярих культур
Сьогодні, 05:28
росія вигадала цинічне виправдання вбивству дітей у Кривому Розі
Сьогодні, 03:41
У громаді на Волині вручили нагороди родичам полеглих та безвісти зниклих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
У Польщі ухвалили рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії У Польщі ухвалили рішення про перші ексгумації жертв Волинської трагедії
10 січня, 23:19
Волинянин спіймав на Рівненщині майже двохметрового сома. ФОТО, Волинянин спіймав на Рівненщині майже двохметрового сома. ФОТО,
23 липня, 2024, 02:17
200-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ 200-ий день війни: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
11 вересня, 2022, 09:00
Росіяни розгортають додаткові сили і засоби ППО на Волинському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росіяни розгортають додаткові сили і засоби ППО на Волинському напрямку. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
07 серпня, 2022, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща отримала дозвіл на пошуки тіл жертв Волинської трагедії
Сьогодні, 08:25
 0
Міністр охорони здоров'я спростував міфи про ціни на ліки: що відбувається насправді
Сьогодні, 07:31
 0
Волинські аграрії завершують посів ранніх ярих культур
Сьогодні, 05:28
 0
росія вигадала цинічне виправдання вбивству дітей у Кривому Розі
Сьогодні, 03:41
 0
У громаді на Волині вручили нагороди родичам полеглих та безвісти зниклих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8