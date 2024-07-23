Польща отримала дозвіл на пошуки тіл жертв Волинської трагедії

Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на голову товариства Польсько-українське примирення"Є згода на пошукові роботи. Я поінформувала про це польську сторону і попросила репрезентувати мене Інститут національної пам’яті (Польщі - ред.), а також міністерство культури - про підтримку", - написала Романовська.За даними Wirtualna Polska, Романовська отримала відповідь від УІНП, в якій вказується, що "пошукові роботи попередньо плануються на травень 2025 року". Проєкт передбачений у плані дій інституту, на нього виділені кошти.