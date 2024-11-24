Волинські аграрії завершують посів ранніх ярих культур

Аграрії Волині активно працюють над проведенням весняно-польових робіт. Завершують сівбу ранніх ярих культур.Про це повідомляють у Волинській ОВА.Станом на сьогодні в області вже засіяно 55,5 тис. га ярих зернових та зернобобових культур – це 45,7% від запланованих площ.Зокрема, стовідсотково завершено сівбу ярої пшениці та гороху. Ярий ячмінь посіяно на 17 тис. га (89%), овес – на 25 тис. га (86%). Цукрові буряки посіяно на 6 тис. га, що становить половину від намірів.У поточному році заплановано засіяти під ярі культури 121,5 тис. га, що на 7 тис. га більше, ніж торік. Головною особливістю нового сезону стане очікуване збільшення площ під ярою пшеницею на 23%, або на 2 тис. га.Це свідчить про те, що волинські аграрії гнучко реагують на потреби ринку – зокрема, через стабільний попит на пшеницю з боку переробників та експортерів, саме ця культура стає більш пріоритетною для посіву.