Волинські аграрії завершують посів ранніх ярих культур
Сьогодні, 05:28
Аграрії Волині активно працюють над проведенням весняно-польових робіт. Завершують сівбу ранніх ярих культур.
Про це повідомляють у Волинській ОВА.
Станом на сьогодні в області вже засіяно 55,5 тис. га ярих зернових та зернобобових культур – це 45,7% від запланованих площ.
Зокрема, стовідсотково завершено сівбу ярої пшениці та гороху. Ярий ячмінь посіяно на 17 тис. га (89%), овес – на 25 тис. га (86%). Цукрові буряки посіяно на 6 тис. га, що становить половину від намірів.
У поточному році заплановано засіяти під ярі культури 121,5 тис. га, що на 7 тис. га більше, ніж торік. Головною особливістю нового сезону стане очікуване збільшення площ під ярою пшеницею на 23%, або на 2 тис. га.
Це свідчить про те, що волинські аграрії гнучко реагують на потреби ринку – зокрема, через стабільний попит на пшеницю з боку переробників та експортерів, саме ця культура стає більш пріоритетною для посіву.
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Про це повідомляють у Волинській ОВА.
Станом на сьогодні в області вже засіяно 55,5 тис. га ярих зернових та зернобобових культур – це 45,7% від запланованих площ.
Зокрема, стовідсотково завершено сівбу ярої пшениці та гороху. Ярий ячмінь посіяно на 17 тис. га (89%), овес – на 25 тис. га (86%). Цукрові буряки посіяно на 6 тис. га, що становить половину від намірів.
У поточному році заплановано засіяти під ярі культури 121,5 тис. га, що на 7 тис. га більше, ніж торік. Головною особливістю нового сезону стане очікуване збільшення площ під ярою пшеницею на 23%, або на 2 тис. га.
Це свідчить про те, що волинські аграрії гнучко реагують на потреби ринку – зокрема, через стабільний попит на пшеницю з боку переробників та експортерів, саме ця культура стає більш пріоритетною для посіву.
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