У громаді на Волині вручили нагороди родичам полеглих та безвісти зниклих воїнів. ФОТО

У Камені-Каширському родичам загиблих воїнів вручили державні нагороди Героїв.Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської громади.Під час традиційної спільної молитви в п’ятницю, яка щоразу збирає громаду на Алеї Героїв у Камені-Каширському, відбулося вручення державних нагород Захисникам України. Нагороди вручали начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації, начальниця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковникта міський головаЗа особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку відзнакою «За сумлінну службу» нагороджено солдата, жителя села Видерта. Нагороду отримала його мати –. На даний час Сергій вважається безвісти зниклим, але ми щиро сподіваємося, що невдовзі отримаємо добру звістку про повернення Сергія, і він гордо носитиме цю нагороду на своїх мужніх грудях. Вся громада чекає його вдома.На жаль, не всі наші Захисники повернулися з поля бою. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено солдата, жителя села Клітицьк, який віддав своє життя за Волю і Незалежність України під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Каучук Кореневського району Курської області. Орден отримали його доньки –таМедаллю «Захиснику Вітчизни» посмертно нагороджено солдата, жителя Каменя-Каширського, який загинув, виконуючи бойове завдання в південно-східних околицях населеного пункту Степове Васильківського району Запорізької області. Нагороду отримала його мати –Орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою міністра оборони України «10 років сумлінної служби» посмертно нагороджено підполковника, жителя Каменя-Каширського, який віддав своє життя за Батьківщину під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Нагороди отримала його дружина –