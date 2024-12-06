У громаді на Волині вручили нагороди родичам полеглих та безвісти зниклих воїнів. ФОТО

У громаді на Волині вручили нагороди родичам полеглих та безвісти зниклих воїнів. ФОТО
У Камені-Каширському родичам загиблих воїнів вручили державні нагороди Героїв.

Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської громади.

Під час традиційної спільної молитви в п’ятницю, яка щоразу збирає громаду на Алеї Героїв у Камені-Каширському, відбулося вручення державних нагород Захисникам України. Нагороди вручали начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, начальниця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник Інна Заблоцька та міський голова Віктор Пась.
У громаді на Волині вручили нагороди родичам полеглих та безвісти зниклих воїнів. ФОТО
У громаді на Волині вручили нагороди родичам полеглих та безвісти зниклих воїнів. ФОТО


За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку відзнакою «За сумлінну службу» нагороджено солдата Сергія Білаша, жителя села Видерта. Нагороду отримала його мати – Марія Сергіївна Антонюк. На даний час Сергій вважається безвісти зниклим, але ми щиро сподіваємося, що невдовзі отримаємо добру звістку про повернення Сергія, і він гордо носитиме цю нагороду на своїх мужніх грудях. Вся громада чекає його вдома.

На жаль, не всі наші Захисники повернулися з поля бою. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено солдата Миколу Миколайовича Ліпича, жителя села Клітицьк, який віддав своє життя за Волю і Незалежність України під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Каучук Кореневського району Курської області. Орден отримали його доньки – Емілія та Катерина Ліпич.

Медаллю «Захиснику Вітчизни» посмертно нагороджено солдата Сергія Володимировича Дейнеко, жителя Каменя-Каширського, який загинув, виконуючи бойове завдання в південно-східних околицях населеного пункту Степове Васильківського району Запорізької області. Нагороду отримала його мати – Галина Іванівна Дейнеко.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня та відзнакою міністра оборони України «10 років сумлінної служби» посмертно нагороджено підполковника Володимира Сергійовича Заркуа, жителя Каменя-Каширського, який віддав своє життя за Батьківщину під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Нагороди отримала його дружина – Іванна Валеріївна Заркуа.


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Теги: Волинь, Луцьк, Камінь-Каширський, нагороди
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