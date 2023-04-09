росія вигадала цинічне виправдання вбивству дітей у Кривому Розі

удар росіян був по житловому району, а серед загиблих - багато дітей.



Про це повідомляє



Цинічна заява РФ

Російське командування заявило, що завдало завдано високоточного удару ракетою у фугасному спорядженні по місцю проведення наради з командирами з'єднань і західними інструкторами в одному з ресторанів міста Кривий Ріг.



Ба більше, росіяни заявляють, що внаслідок удару українські військові зазнали втрат: до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав, а також до 20 одиниць автомобільної техніки.



Що сталось насправді

Сьогодні ввечері у низці областей оголошувався сигнал тривоги через загрозу балістичного удару. Під час тривоги стало відомо про вибух у місті Кривий Ріг.



За останніми даними, російська армія вдарила по жилому мікрорайону міста. Центр удару був поруч з дитячим майданчиком, на якому у той момент перебували діти.



Станом на 23:00 відом вже про понад 40 постраждалих серед цивільних, частина з них перебуває у медичних закладах де за їх життя борються лікарні.



Також відомо про 16 загиблих, серед яких шестеро - діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни заявили, що вдарили ракетою у фугасному спорядженні за місцем проведення наради українських військових у місті Кривий Ріг. Насправді жПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням російське Міноборони.Російське командування заявило, що завдало завдано високоточного удару ракетою у фугасному спорядженні по місцю проведення наради з командирами з'єднань і західними інструкторами в одному з ресторанів міста Кривий Ріг.Ба більше, росіяни заявляють, що внаслідок удару українські військові зазнали втрат: до 85 військовослужбовців та офіцерів іноземних держав, а також до 20 одиниць автомобільної техніки.Сьогодні ввечері у низці областей оголошувався сигнал тривоги через загрозу балістичного удару. Під час тривоги стало відомо про вибух у місті Кривий Ріг.За останніми даними, російська армія вдарила по жилому мікрорайону міста. Центр удару був поруч з дитячим майданчиком, на якому у той момент перебували діти.Станом на 23:00 відом вже про понад 40 постраждалих серед цивільних, частина з них перебуває у медичних закладах де за їх життя борються лікарні.Також відомо про 16 загиблих, серед яких шестеро - діти.

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