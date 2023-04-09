Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+

Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+
Внаслідок балістичної атаки рф по Кривому Рогу загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей. Поруч з місцем влучання знаходився дитячий майданчик.

Про це повідомляє УНН.

У Кривому Розі кількість жертв зросла до 14, серед загиблих 5 дітей
У результаті балістичної атаки рф кількість жертв у Кривому Розі зросла до 14, серед них - 6 дітей.
Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+
Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+

"Вже є інформація про 14 загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість постраждалих постійно збільшується", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, серед 14 загиблих - 5 дітей.
Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+
Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+

"Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик…." - резюмував Вілкул.

О 21:00 президент України Володимир Зеленський повідомив про загиблих дітей.

Як відомо, армія рф вдарила по Кривому Рогу на тлі балістичної загрози.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Кривий Ріг, війна, обстріл, загибель, смерть, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«А що зараз дешево?»: скільки коштує картопля на базарі у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+
Сьогодні, 20:36
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 квітня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку оголосили тендери на ремонти 11 дворів. Адреси
Сьогодні, 19:08
Росія не повинна мати змоги знову напасти, - Рютте
Сьогодні, 18:13
Схожі новини
На Харківщині в госпіталі помер військовий з Волині Валерій Степанюк На Харківщині в госпіталі помер військовий з Волині Валерій Степанюк
09 квітня, 2023, 16:29
Через ракетний обстріл росіян Кривого Рогу є загроза підтоплення міста Через ракетний обстріл росіян Кривого Рогу є загроза підтоплення міста
14 вересня, 2022, 22:59
В Україні загинули вже 28 дітей через російських окупантів В Україні загинули вже 28 дітей через російських окупантів
04 березня, 2022, 13:05
У Запоріжжі через російський обстріл постраждали 8 людей, загинула 20-річна дівчина У Запоріжжі через російський обстріл постраждали 8 людей, загинула 20-річна дівчина
22 березня, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«А що зараз дешево?»: скільки коштує картопля на базарі у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+
Сьогодні, 20:36
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку оголосили тендери на ремонти 11 дворів. Адреси
Сьогодні, 19:08
 0
Росія не повинна мати змоги знову напасти, - Рютте
Сьогодні, 18:13
 0
Медіа
відео
1/8