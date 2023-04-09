Загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей: росіяни вдарили балістикою по житловому масиву в Кривому Розі. ФОТО 18+





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У Кривому Розі кількість жертв зросла до 14, серед загиблих 5 дітей

У результаті балістичної атаки рф кількість жертв у Кривому Розі зросла до 14, серед них - 6 дітей.



"Вже є інформація про 14 загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість постраждалих постійно збільшується", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, серед 14 загиблих - 5 дітей.



"Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик…." - резюмував Вілкул.



О 21:00 президент України Володимир Зеленський повідомив про загиблих дітей.



Як відомо, армія рф вдарила по Кривому Рогу на тлі балістичної загрози.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок балістичної атаки рф по Кривому Рогу загинуло 14 людей, серед яких 6 дітей. Поруч з місцем влучання знаходився дитячий майданчик.Про це повідомляє УНН У Кривому Розі кількість жертв зросла до 14, серед загиблих 5 дітейУ результаті балістичної атаки рф кількість жертв у Кривому Розі зросла до 14, серед них - 6 дітей."Вже є інформація про 14 загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість постраждалих постійно збільшується", - повідомив голова Дніпропетровської ОВАЯк повідомив голова Ради оборони міста, серед 14 загиблих - 5 дітей."Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик…." - резюмував Вілкул.О 21:00 президент Україниповідомив про загиблих дітей.Як відомо, армія рф вдарила по Кривому Рогу на тлі балістичної загрози.

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