Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 5 квітня

Луцьк

Хмарно. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.

Область

Хмарно. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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