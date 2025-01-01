Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 5 квітня



Луцьк



Хмарно. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.



Область



Хмарно. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла.Хмарно. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10° тепла.

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