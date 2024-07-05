У Луцьку оголосили тендери на ремонти 11 дворів. Адреси

У Луцьку оголосили тендери на ремонти 11 дворів. Адреси
У місті планують поточні ремонти прибудинкових територій.

У березні департамент ЖКГ Луцької міськради на сайті Prozorro оголосив тендери на ремонти прибудинкових територій, пише misto.media.

Які двори ремонтуватимуть та скільки коштів на це передбачено із міського бюджету:

просп. Молоді, 3-Б, 5-Б — 5,316 млн грн;

просп. Молоді, 1-А, 3 — 4,991;

просп. Президента Грушевського, 33 — 1,815 млн грн;

просп. Президента Грушевського, 17 — 1,329 млн грн;

просп. Президента Грушевського, 8, 10 — 2,092 млн грн;

вул. В’ячеслава Хурсенка, 58 — 2,773 млн грн;

вул. Кравчука, 34-А — 5,42 млн грн;

вул. Героїв-добровольців, 5 — 3,975 млн грн;

вул. Теремнівська, 89 — 2,665 млн грн;

вул. Олени Пчілки, 27 — 2,468 млн грн;

просп. Соборності, 37 — 2,434 млн грн.

У цих дворах планують міняти асфальт, облаштовувати тротуари, видаляти сухостійні та аварійні дерева, викорчовувати кущі.

На деяких прибудинкових територіях додаватимуть елементи безбар’єрності:

тактильну плитку (просп. Молоді, 1-А, 3, просп. Молоді, 3-Б, 5-Б, вул. Героїв-Добровольців, 5, просп. Президента Грушевського, 17);

пандуси (вул. В’ячеслава Хурсенка, 58, вул. Героїв-добровольців, 5, просп. Соборності, 37).

У дворі на вул. В’ячеслава Хурсенка, 58 планують також встановити лежачий поліцейський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, двори, ремонти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 квітня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку оголосили тендери на ремонти 11 дворів. Адреси
Сьогодні, 19:08
Росія не повинна мати змоги знову напасти, - Рютте
Сьогодні, 18:13
Де у Луцьку придбати авто зі США?
Сьогодні, 17:30
Уряд пропонує розширити перелік студентів та педагогів, які не підлягають мобілізації. Кого це зачепить?
Сьогодні, 17:14
Схожі новини
Цьогоріч у Луцьку відремонтують двори на Молоді, Грушевського та Пчілки. Адреси Цьогоріч у Луцьку відремонтують двори на Молоді, Грушевського та Пчілки. Адреси
20 березня, 10:04
У Луцьку виникли труднощі при підготовці до нового навчального року У Луцьку виникли труднощі при підготовці до нового навчального року
05 липня, 2024, 23:17
У Луцьку ремонтують декілька дворів. ФОТО У Луцьку ремонтують декілька дворів. ФОТО
24 травня, 2023, 06:32
Рятувальники не встигнуть: чим небезпечні паркани та шлагбауми у дворах Луцька Рятувальники не встигнуть: чим небезпечні паркани та шлагбауми у дворах Луцька
28 січня, 2022, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку оголосили тендери на ремонти 11 дворів. Адреси
Сьогодні, 19:08
 0
Росія не повинна мати змоги знову напасти, - Рютте
Сьогодні, 18:13
 0
Де у Луцьку придбати авто зі США?
Сьогодні, 17:30
 0
Уряд пропонує розширити перелік студентів та педагогів, які не підлягають мобілізації. Кого це зачепить?
Сьогодні, 17:14
 0
Медіа
відео
1/8