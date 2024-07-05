У Луцьку оголосили тендери на ремонти 11 дворів. Адреси
Сьогодні, 19:08
У місті планують поточні ремонти прибудинкових територій.
У березні департамент ЖКГ Луцької міськради на сайті Prozorro оголосив тендери на ремонти прибудинкових територій, пише misto.media.
Які двори ремонтуватимуть та скільки коштів на це передбачено із міського бюджету:
просп. Молоді, 3-Б, 5-Б — 5,316 млн грн;
просп. Молоді, 1-А, 3 — 4,991;
просп. Президента Грушевського, 33 — 1,815 млн грн;
просп. Президента Грушевського, 17 — 1,329 млн грн;
просп. Президента Грушевського, 8, 10 — 2,092 млн грн;
вул. В’ячеслава Хурсенка, 58 — 2,773 млн грн;
вул. Кравчука, 34-А — 5,42 млн грн;
вул. Героїв-добровольців, 5 — 3,975 млн грн;
вул. Теремнівська, 89 — 2,665 млн грн;
вул. Олени Пчілки, 27 — 2,468 млн грн;
просп. Соборності, 37 — 2,434 млн грн.
У цих дворах планують міняти асфальт, облаштовувати тротуари, видаляти сухостійні та аварійні дерева, викорчовувати кущі.
На деяких прибудинкових територіях додаватимуть елементи безбар’єрності:
тактильну плитку (просп. Молоді, 1-А, 3, просп. Молоді, 3-Б, 5-Б, вул. Героїв-Добровольців, 5, просп. Президента Грушевського, 17);
пандуси (вул. В’ячеслава Хурсенка, 58, вул. Героїв-добровольців, 5, просп. Соборності, 37).
У дворі на вул. В’ячеслава Хурсенка, 58 планують також встановити лежачий поліцейський.
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У березні департамент ЖКГ Луцької міськради на сайті Prozorro оголосив тендери на ремонти прибудинкових територій, пише misto.media.
Які двори ремонтуватимуть та скільки коштів на це передбачено із міського бюджету:
просп. Молоді, 3-Б, 5-Б — 5,316 млн грн;
просп. Молоді, 1-А, 3 — 4,991;
просп. Президента Грушевського, 33 — 1,815 млн грн;
просп. Президента Грушевського, 17 — 1,329 млн грн;
просп. Президента Грушевського, 8, 10 — 2,092 млн грн;
вул. В’ячеслава Хурсенка, 58 — 2,773 млн грн;
вул. Кравчука, 34-А — 5,42 млн грн;
вул. Героїв-добровольців, 5 — 3,975 млн грн;
вул. Теремнівська, 89 — 2,665 млн грн;
вул. Олени Пчілки, 27 — 2,468 млн грн;
просп. Соборності, 37 — 2,434 млн грн.
У цих дворах планують міняти асфальт, облаштовувати тротуари, видаляти сухостійні та аварійні дерева, викорчовувати кущі.
На деяких прибудинкових територіях додаватимуть елементи безбар’єрності:
тактильну плитку (просп. Молоді, 1-А, 3, просп. Молоді, 3-Б, 5-Б, вул. Героїв-Добровольців, 5, просп. Президента Грушевського, 17);
пандуси (вул. В’ячеслава Хурсенка, 58, вул. Героїв-добровольців, 5, просп. Соборності, 37).
У дворі на вул. В’ячеслава Хурсенка, 58 планують також встановити лежачий поліцейський.
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