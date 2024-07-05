У Луцьку оголосили тендери на ремонти 11 дворів. Адреси





У березні департамент ЖКГ Луцької міськради на сайті Prozorro оголосив тендери на ремонти прибудинкових територій, пише



Які двори ремонтуватимуть та скільки коштів на це передбачено із міського бюджету:



просп. Молоді, 3-Б, 5-Б — 5,316 млн грн;



просп. Молоді, 1-А, 3 — 4,991;



просп. Президента Грушевського, 33 — 1,815 млн грн;



просп. Президента Грушевського, 17 — 1,329 млн грн;



просп. Президента Грушевського, 8, 10 — 2,092 млн грн;



вул. В’ячеслава Хурсенка, 58 — 2,773 млн грн;



вул. Кравчука, 34-А — 5,42 млн грн;



вул. Героїв-добровольців, 5 — 3,975 млн грн;



вул. Теремнівська, 89 — 2,665 млн грн;



вул. Олени Пчілки, 27 — 2,468 млн грн;



просп. Соборності, 37 — 2,434 млн грн.



У цих дворах планують міняти асфальт, облаштовувати тротуари, видаляти сухостійні та аварійні дерева, викорчовувати кущі.



На деяких прибудинкових територіях додаватимуть елементи безбар’єрності:



тактильну плитку (просп. Молоді, 1-А, 3, просп. Молоді, 3-Б, 5-Б, вул. Героїв-Добровольців, 5, просп. Президента Грушевського, 17);



пандуси (вул. В’ячеслава Хурсенка, 58, вул. Героїв-добровольців, 5, просп. Соборності, 37).



У дворі на вул. В’ячеслава Хурсенка, 58 планують також встановити лежачий поліцейський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті планують поточні ремонти прибудинкових територій.У березні департамент ЖКГ Луцької міськради на сайті Prozorro оголосив тендери на ремонти прибудинкових територій, пише misto.media просп. Молоді, 3-Б, 5-Б — 5,316 млн грн;просп. Молоді, 1-А, 3 — 4,991;просп. Президента Грушевського, 33 — 1,815 млн грн;просп. Президента Грушевського, 17 — 1,329 млн грн;просп. Президента Грушевського, 8, 10 — 2,092 млн грн;вул. В’ячеслава Хурсенка, 58 — 2,773 млн грн;вул. Кравчука, 34-А — 5,42 млн грн;вул. Героїв-добровольців, 5 — 3,975 млн грн;вул. Теремнівська, 89 — 2,665 млн грн;вул. Олени Пчілки, 27 — 2,468 млн грн;просп. Соборності, 37 — 2,434 млн грн.У цих дворах планують міняти асфальт, облаштовувати тротуари, видаляти сухостійні та аварійні дерева, викорчовувати кущі.тактильну плитку (просп. Молоді, 1-А, 3, просп. Молоді, 3-Б, 5-Б, вул. Героїв-Добровольців, 5, просп. Президента Грушевського, 17);пандуси (вул. В’ячеслава Хурсенка, 58, вул. Героїв-добровольців, 5, просп. Соборності, 37).У дворі на вул. В’ячеслава Хурсенка, 58 планують також встановити лежачий поліцейський.

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