Де у Луцьку придбати авто зі США?

Широкий асортимент

Гнучкі умови

Співпраця на вигідних умовах

Контакти

Компаніяз Луцька вже десять років успішно працює на ринку. Вона спеціалізується на продажі автозапчастин, ремонті автомобілів, а також імпорті транспорту з Європи.Останні пів року підприємство почало активно розвивати новий напрямок – продаж авто зі США «під ключ».Тепер AUTOMIRA забезпечує повний цикл послуг у цій сфері: від моменту купівлі автомобіля на аукціоні до його доставки, транспортування, розмитнення та відновлення (за побажанням клієнта).Керівник компаніїрозповідає, що більшість автомобілів знаходять своїх власників ще під час транспортування та доставки в Україну.«Ми не зацікавлені збирати на території величезну стоянку з сотнями пригнаних авто. Ринок зараз нестабільний, а смаки покупців дуже різняться. Вгадати, які моделі матимуть найбільший попит, непросто. У нас на подвір’ї сьогодні є з десяток автівок – те, що покупці не розібрали ще в дорозі. Але це лиш невеликий відсоток з того, що ми пропонуємо», – говорить керівник.А з повним асортиментом можна ознайомитися у спеціально створеному. Тут до кожного авто є детальний опис, фото, а також вказана ціна.«Ми купуємо автомобілі, які не тільки їдуть на наш майданчик продажу, але й під конкретні запити клієнтів – щодо марки, моделі, року випуску, вартості тощо. Наші менеджери опрацьовують ці замовлення, шукають варіанти, розраховують їхню ціну та пропонують покупцю», – говорить Олександр.У майбутньому компанія також планує запустити чат-бот, який дозволить клієнтам самостійно підбирати автомобілі за різними параметрами без необхідності телефонувати менеджеру. Також бот зможе автоматично розраховувати орієнтовну вартість авто, враховуючи всі витрати.Олександр каже: більшість авто, що прибувають зі США, мають певні пошкодження. Така вже специфіка у цьому бізнесі. Втім, в AUTOMIRA до кожної машини є детальна історія, тож перед покупкою клієнти отримують повну інформацію про минуле автомобіля.Компанія може продати транспортний засіб у такому стані, в якому він прибув до України, або ж довести його до ідеального вигляду. Усе залежить від побажань клієнта. На території AUTOMIRA працює власне СТО, де надається повний спектр послуг із ремонту, а також є хімчистка та мийка.«Кожен клієнт має свої запити. Хтось хоче заощадити та ремонтує авто самостійно, як один із наших покупців, який відновив машину у власному гаражі. А хтось не має часу чи досвіду для ремонту, тому довіряє цей процес нашим фахівцям», – говорить чоловік.Так чи інакше, тут працюють гнучко та готові підлаштовуватися під потреби кожного клієнта – на відміну від багатьох інших компаній, що пропонують фіксовані умови.У AUTOMIRA працюють як з приватними покупцями, так і з бізнес-клієнтами. Дилерів, які замовляють авто під власних покупців, тут розглядають як надійних партнерів. З ними компанія прагне вибудовувати довготривалу роботу та готова узгоджують індивідуальні умови співпраці.«На сьогодні близько 70% автомобілів купують дилери, які займаються їх ремонтом, комплектацією, підготовкою та подальшим продажем кінцевому споживачу. Ми ж просто постачаємо для них авто. В окремих випадках можемо додатково надавати послуги з ремонту – усе залежить від домовленостей», – говорить пан Олександр.Він додає, що для компанії важливо, аби такі клієнти отримували вигідні умови співпраці. Тож AUTOMIRA гнучка та відкрита до компромісів. Зокрема, для автодилерів тут пропонують знижки: як на самі авто, так і на запчастини та інші послуги.«Ми відкриті до співпраці з трейдерами, автодилерами або майданчиками з продажу автомобілів не лише у Волинській області, а й по всій Україні. Ми хочемо, аби люди, які хочуть заробити, мали таку можливість», – каже керівник.Офіс компанії AUTOMIRA та відділ продажу розташований у селі Підгайці, вулиця Промислова, 4. Тут можна оформити договір постачання, обговорити всі умови купівлі, а також здійснити оплату.Телефони для довідок:- 050-84-41-734 (Олександр)- 095-14-92-255 (Андрій)До слова, компанія запрошує у команду менеджерів з продажу автомобілів та автозапчастин. Це кандидати, які мають мінімальний досвід в автомобільній сфері та бажання працювати в дружній команді AUTOMIRA. Для працевлаштування звертайтеся за телефоном 066-33-18-564.