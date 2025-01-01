Де у Луцьку придбати авто зі США?
Сьогодні, 17:30
Компанія AUTOMIRA з Луцька вже десять років успішно працює на ринку. Вона спеціалізується на продажі автозапчастин, ремонті автомобілів, а також імпорті транспорту з Європи.
Останні пів року підприємство почало активно розвивати новий напрямок – продаж авто зі США «під ключ».
Тепер AUTOMIRA забезпечує повний цикл послуг у цій сфері: від моменту купівлі автомобіля на аукціоні до його доставки, транспортування, розмитнення та відновлення (за побажанням клієнта).
Керівник компанії Олександр розповідає, що більшість автомобілів знаходять своїх власників ще під час транспортування та доставки в Україну.
«Ми не зацікавлені збирати на території величезну стоянку з сотнями пригнаних авто. Ринок зараз нестабільний, а смаки покупців дуже різняться. Вгадати, які моделі матимуть найбільший попит, непросто. У нас на подвір’ї сьогодні є з десяток автівок – те, що покупці не розібрали ще в дорозі. Але це лиш невеликий відсоток з того, що ми пропонуємо», – говорить керівник.
А з повним асортиментом можна ознайомитися у спеціально створеному Telegram-каналі компанії. Тут до кожного авто є детальний опис, фото, а також вказана ціна.
«Ми купуємо автомобілі, які не тільки їдуть на наш майданчик продажу, але й під конкретні запити клієнтів – щодо марки, моделі, року випуску, вартості тощо. Наші менеджери опрацьовують ці замовлення, шукають варіанти, розраховують їхню ціну та пропонують покупцю», – говорить Олександр.
У майбутньому компанія також планує запустити чат-бот, який дозволить клієнтам самостійно підбирати автомобілі за різними параметрами без необхідності телефонувати менеджеру. Також бот зможе автоматично розраховувати орієнтовну вартість авто, враховуючи всі витрати.
Олександр каже: більшість авто, що прибувають зі США, мають певні пошкодження. Така вже специфіка у цьому бізнесі. Втім, в AUTOMIRA до кожної машини є детальна історія, тож перед покупкою клієнти отримують повну інформацію про минуле автомобіля.
Компанія може продати транспортний засіб у такому стані, в якому він прибув до України, або ж довести його до ідеального вигляду. Усе залежить від побажань клієнта. На території AUTOMIRA працює власне СТО, де надається повний спектр послуг із ремонту, а також є хімчистка та мийка.
«Кожен клієнт має свої запити. Хтось хоче заощадити та ремонтує авто самостійно, як один із наших покупців, який відновив машину у власному гаражі. А хтось не має часу чи досвіду для ремонту, тому довіряє цей процес нашим фахівцям», – говорить чоловік.
Так чи інакше, тут працюють гнучко та готові підлаштовуватися під потреби кожного клієнта – на відміну від багатьох інших компаній, що пропонують фіксовані умови.
У AUTOMIRA працюють як з приватними покупцями, так і з бізнес-клієнтами. Дилерів, які замовляють авто під власних покупців, тут розглядають як надійних партнерів. З ними компанія прагне вибудовувати довготривалу роботу та готова узгоджують індивідуальні умови співпраці.
«На сьогодні близько 70% автомобілів купують дилери, які займаються їх ремонтом, комплектацією, підготовкою та подальшим продажем кінцевому споживачу. Ми ж просто постачаємо для них авто. В окремих випадках можемо додатково надавати послуги з ремонту – усе залежить від домовленостей», – говорить пан Олександр.
Він додає, що для компанії важливо, аби такі клієнти отримували вигідні умови співпраці. Тож AUTOMIRA гнучка та відкрита до компромісів. Зокрема, для автодилерів тут пропонують знижки: як на самі авто, так і на запчастини та інші послуги.
«Ми відкриті до співпраці з трейдерами, автодилерами або майданчиками з продажу автомобілів не лише у Волинській області, а й по всій Україні. Ми хочемо, аби люди, які хочуть заробити, мали таку можливість», – каже керівник.
Офіс компанії AUTOMIRA та відділ продажу розташований у селі Підгайці, вулиця Промислова, 4. Тут можна оформити договір постачання, обговорити всі умови купівлі, а також здійснити оплату.
Телефони для довідок:
- 050-84-41-734 (Олександр)
- 095-14-92-255 (Андрій)
До слова, компанія запрошує у команду менеджерів з продажу автомобілів та автозапчастин. Це кандидати, які мають мінімальний досвід в автомобільній сфері та бажання працювати в дружній команді AUTOMIRA. Для працевлаштування звертайтеся за телефоном 066-33-18-564.
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Останні пів року підприємство почало активно розвивати новий напрямок – продаж авто зі США «під ключ».
Тепер AUTOMIRA забезпечує повний цикл послуг у цій сфері: від моменту купівлі автомобіля на аукціоні до його доставки, транспортування, розмитнення та відновлення (за побажанням клієнта).
Широкий асортимент
Керівник компанії Олександр розповідає, що більшість автомобілів знаходять своїх власників ще під час транспортування та доставки в Україну.
«Ми не зацікавлені збирати на території величезну стоянку з сотнями пригнаних авто. Ринок зараз нестабільний, а смаки покупців дуже різняться. Вгадати, які моделі матимуть найбільший попит, непросто. У нас на подвір’ї сьогодні є з десяток автівок – те, що покупці не розібрали ще в дорозі. Але це лиш невеликий відсоток з того, що ми пропонуємо», – говорить керівник.
А з повним асортиментом можна ознайомитися у спеціально створеному Telegram-каналі компанії. Тут до кожного авто є детальний опис, фото, а також вказана ціна.
«Ми купуємо автомобілі, які не тільки їдуть на наш майданчик продажу, але й під конкретні запити клієнтів – щодо марки, моделі, року випуску, вартості тощо. Наші менеджери опрацьовують ці замовлення, шукають варіанти, розраховують їхню ціну та пропонують покупцю», – говорить Олександр.
У майбутньому компанія також планує запустити чат-бот, який дозволить клієнтам самостійно підбирати автомобілі за різними параметрами без необхідності телефонувати менеджеру. Також бот зможе автоматично розраховувати орієнтовну вартість авто, враховуючи всі витрати.
Гнучкі умови
Олександр каже: більшість авто, що прибувають зі США, мають певні пошкодження. Така вже специфіка у цьому бізнесі. Втім, в AUTOMIRA до кожної машини є детальна історія, тож перед покупкою клієнти отримують повну інформацію про минуле автомобіля.
Компанія може продати транспортний засіб у такому стані, в якому він прибув до України, або ж довести його до ідеального вигляду. Усе залежить від побажань клієнта. На території AUTOMIRA працює власне СТО, де надається повний спектр послуг із ремонту, а також є хімчистка та мийка.
«Кожен клієнт має свої запити. Хтось хоче заощадити та ремонтує авто самостійно, як один із наших покупців, який відновив машину у власному гаражі. А хтось не має часу чи досвіду для ремонту, тому довіряє цей процес нашим фахівцям», – говорить чоловік.
Так чи інакше, тут працюють гнучко та готові підлаштовуватися під потреби кожного клієнта – на відміну від багатьох інших компаній, що пропонують фіксовані умови.
Співпраця на вигідних умовах
У AUTOMIRA працюють як з приватними покупцями, так і з бізнес-клієнтами. Дилерів, які замовляють авто під власних покупців, тут розглядають як надійних партнерів. З ними компанія прагне вибудовувати довготривалу роботу та готова узгоджують індивідуальні умови співпраці.
«На сьогодні близько 70% автомобілів купують дилери, які займаються їх ремонтом, комплектацією, підготовкою та подальшим продажем кінцевому споживачу. Ми ж просто постачаємо для них авто. В окремих випадках можемо додатково надавати послуги з ремонту – усе залежить від домовленостей», – говорить пан Олександр.
Він додає, що для компанії важливо, аби такі клієнти отримували вигідні умови співпраці. Тож AUTOMIRA гнучка та відкрита до компромісів. Зокрема, для автодилерів тут пропонують знижки: як на самі авто, так і на запчастини та інші послуги.
«Ми відкриті до співпраці з трейдерами, автодилерами або майданчиками з продажу автомобілів не лише у Волинській області, а й по всій Україні. Ми хочемо, аби люди, які хочуть заробити, мали таку можливість», – каже керівник.
Контакти
Офіс компанії AUTOMIRA та відділ продажу розташований у селі Підгайці, вулиця Промислова, 4. Тут можна оформити договір постачання, обговорити всі умови купівлі, а також здійснити оплату.
Телефони для довідок:
- 050-84-41-734 (Олександр)
- 095-14-92-255 (Андрій)
До слова, компанія запрошує у команду менеджерів з продажу автомобілів та автозапчастин. Це кандидати, які мають мінімальний досвід в автомобільній сфері та бажання працювати в дружній команді AUTOMIRA. Для працевлаштування звертайтеся за телефоном 066-33-18-564.
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